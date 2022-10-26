Две цели Путина: глава Кремля отвлекает внимание от провалов ВС РФ и тянет время, – СNN

Москва не может достичь своих военных целей даже в урезанном виде. Однако Путин надеется, что наступление зимы заставит Евросоюз отказаться от помощи Украине, считает американский журналист Дэвид Андельман.

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Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для достижения двух своих главных целей на ближайшее время. Во-первых, он пытается отвлечь внимание россиян от ужасных провалов российской армии на поле боя. А во-вторых, он тянет время, надеясь, что Запад перестанет помогать Украине. Об этом в своей статье для CNN пишет американский журналист Дэвид Андельман.

Как считает журналист, Москва не может достичь своих военных целей в Украине даже в урезанном виде. Поэтому Кремль всеми силами пытается отвлечь граждан РФ от провалов на фронте.

Кроме того, Путин пытается тянуть время. Он надеется, что наступление зимы и вызовы, связанные с этим, истощат волю и энергию стран Евросоюза отказаться от помощи Киеву. Ведь именно благодаря поддержке западных партнеров Украина смогла "выпотрошить" военно-промышленную машину России.

Как считает Андельман, именно эта зима может в конечном итоге решить, кто победит в "самом титаническом столкновении сил в Европе со времен Второй мировой войны".

Журналист подчеркивает, что способность Запада помогать Украине зависит от множества переменных –– от наличия доступных источников энергии до народной воли в разных странах с часто конфликтующими приоритетами. В качестве одного из таких примеров Андельман приводит безуспешные попытки европейских стран договориться о потолке цен на российскую нефть.

Такие разногласия в Европе являются частью самой заветной мечты Путина, говорит автор статьи.

По его словам, долгая холодная зима и постоянная инфляция могут привести к постоянному давлению на лидеров государств, чтобы они сократили финансовую и военную поддержку Украины.

В каком положении Россия сейчас

Тем не менее в настоящее время Запад лишь усиливает свое давление на страну-агрессора. В РФ уже практически прекращено производство гиперзвуковых ракет из-за отсутствия необходимых полупроводников. В результате здесь вернулись к оборонным запасам советских времен для пополнения запасов запчастей.

В США, между тем, арестовали имущество российского агента по закупкам Юрия Орехова и его агентств, ответственных за закупку американских технологий для российских конечных пользователей, включая передовые полупроводники и микропроцессоры. Это блокирует доступ России к важным компонентам для производства высокотехнологичного оружия.

[ + – ] Путин пытается выиграть время в войне против Украины, надеясь, что Запад перестанет помогать Киеву

Такие шаги могут дать реальные результаты, уверен Андельман.

"Это тот самый момент, когда так важно, чтобы Украина и их западные сторонники упорно продолжали", –– подчеркивает он.

Показателем успешности такой линии может стать недавнее заявление генерала Сергея Суровикина, который сказал, что новая цель Кремля –– заставить Украину "войти в орбиту РФ" и удержать ее от вступления в ЕС и НАТО.

"Мы хотим только одного –– чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО и была дружественной российскому государству", –– заявил Суровикин.

Тем не менее в России еще остаются сторонники жесткой линии –– такие как Павел Губарев, марионеточный лидер в Донецке, который открыто говорит об убийстве миллионов людей. И это должно быть главным опасением для стран Запада.

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Ден Хоффман заявил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин страдает раком или каким-либо другим серьезным заболеванием. По словам Хоффмана, Путин "умирает" в том смысле, что его влияние в Кремле ослабело как никогда прежде, безопасность его режима под угрозой.