Дві мети Путіна: глава Кремля відволікає увагу від провалів ЗС РФ і тягне час, — СNN

Москва не може досягти своїх воєнних цілей навіть в урізаному вигляді. Однак Путін сподівається, що настання зими змусить Євросоюз відмовитися від допомоги Україні, вважає американський журналіст Девід Андельман.

Related video

Президент РФ Володимир Путін робить все можливе для досягнення двох своїх головних цілей найближчим часом. По-перше, він намагається відвернути увагу росіян від жахливих провалів російської армії на полі бою. А по-друге, він тягне час, сподіваючись, що Захід перестане допомагати Україні. Про це у своїй статті для CNN пише американський журналіст Девід Андельман.

Як вважає журналіст, Москва не може досягти своїх воєнних цілей в Україні навіть в урізаному вигляді. Тому Кремль усіма силами намагається відвернути громадян РФ від провалів на фронті.

Крім того, Путін намагається зволікати. Він сподівається, що настання зими та виклики, пов'язані з цим, виснажать волю та енергію країн Євросоюзу відмовитися від допомоги Києву. Адже саме завдяки підтримці західних партнерів Україна змогла "випатрати" військово-промислову машину Росії.

Як вважає Андельман, саме ця зима може зрештою вирішити, хто переможе в "найтитанічнішому зіткненні сил у Європі з часів Другої світової війни".

Журналіст підкреслює, що здатність Заходу допомагати Україні залежить від безлічі змінних — від наявності доступних джерел енергії до народної волі в різних країнах із пріоритетами, які часто конфліктують. Як один із таких прикладів Андельман наводить безуспішні спроби європейських країн домовитися про стелю цін на російську нафту.

Такі розбіжності в Європі є частиною найзаповітнішої мрії Путіна, каже автор статті.

За його словами, тривала холодна зима та постійна інфляція можуть призвести до постійного тиску на лідерів держав, щоб вони скоротили фінансову та військову підтримку України.

В якій ситуації Росія зараз

Проте нині Захід лише посилює свій тиск на країну-агресора. У РФ вже практично припинено виробництво гіперзвукових ракет через відсутність необхідних напівпровідників. В результаті тут повернулися до оборонних запасів радянських часів для поповнення запасів запчастин.

У США, тим часом, заарештували майно російського агента із закупівель Юрія Орєхова та його агентств, відповідальних за закупівлю американських технологій для російських кінцевих користувачів, включаючи передові напівпровідники та мікропроцесори. Це блокує доступ Росії до важливих компонентів для високотехнологічної зброї.

[ + – ] Путін намагається виграти час у війні проти України, сподіваючись, що Захід перестане допомагати Києву

Такі кроки можуть дати реальні результати, упевнений Андельман.

"Це той самий момент, коли так важливо, щоб Україна та їхні західні прихильники вперто продовжували", — наголошує він.

Показником успішності такої лінії може стати нещодавня заява генерала Сергія Суровікіна, який сказав, що нова мета Кремля — змусити Україну "увійти в орбіту РФ" і утримати її від вступу до ЄС та НАТО.

"Ми хочемо тільки одного — щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО і була дружньою російській державі", — заявив Суровікін.

Проте в Росії ще залишаються прихильники жорсткої лінії — такі як Павло Губарєв, маріонетковий лідер у Донецьку, який відкрито говорить про вбивство мільйонів людей. І це має бути головним побоюванням для країн Заходу.

Нагадаємо, колишній співробітник ЦРУ Ден Хоффман заявив, що не бачить ознак того, що російський президент Володимир Путін страждає на рак або якесь інше серйозне захворювання. За словами Хоффмана, Путін "вмирає" у тому сенсі, що його вплив у Кремлі послабшав як ніколи раніше, безпека його режиму під загрозою.