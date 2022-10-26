Пряма конфронтація Путіна із силовиками вказує на їхнє зростання в Кремлі, — ISW

За даними військових дослідників, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин користується залежністю Путіна від сил ПВК, які, водночас, не відповідають за будь-яку конкретну сферу зіткнень в Україні та не можуть значно просунутися в районі Бахмута з початку літа.

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Представники російської провоєнної фракції в Кремлі продовжують висловлювати невдоволення діями російських військ в Україні. Ця група осіб навіть вступала в прямі суперечки з Путіним щодо просування ЗС РФ, що свідчить про вплив цього блоку в Кремлі. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у своєму зведенні.

Путіну буде складно утихомирити провоєнний блок, вважають аналітики, до якого вони зараховують голову Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров заявляв, що удари ЗС РФ по Україні не були достатньо потужними. Він закликав "стирати з лиця землі українські міста".

Військові дослідники посилаються на публікацію в Washington Post, де також відзначається вплив російського силового блоку. Журналісти з посиланням на дані американської розвідки заявили, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у приватних бесідах різко критикував Міноборони РФ. Повідомляється, що він заявив, що міністерство надмірно покладається на вагнерівців, але водночас належно не фінансує ПВК і не забезпечує військове формування необхідними ресурсами.

Пригожин має вплив і користується залежністю Путіна від сил ПВК, які водночас не відповідають за будь-яку конкретну галузь зіткнень в Україні. Пригожин розширює свій вплив в інформаційному просторі — деякі афілійовані з ПВК Telegram-канали мають понад 300 тисяч підписників.

Уплив Пригожина в інформаційному просторі помітний за позитивною пресою, яку отримують найманці з "Вагнера", незважаючи на те, що вони не можуть суттєво просунутися в районі Бахмута, хоча бої йдуть із початку літа і повідомляється про їхні значні втрати. Пригожин особисто визнав, що темпи просування ПВК — лише 100-200 метрів на день, що він абсурдно вважає за норму сучасної військової кампанії.

Нагадаємо, що через погодні умови наступ ЗСУ в Херсонській області сповільнився частково. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ при цьому звільняють території "кілометр за кілометром і крок за кроком".

Раніше Фокус повідомляв, що уряд США отримав системи NASAMS, призначені для України. За інформацією журналістів, Сполучені Штати пообіцяли передати дві установки NASAMS протягом кількох тижнів, інші нададуть пізніше.