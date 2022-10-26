В ближайшее время: правительство США получило системы NASAMS, предназначенные для Украины, — СМИ

Издание пишет, что США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.

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Компания Raytheon Technologies поставила правительству Соединенных Штатов две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, которые предназначены для Украины. Об этом заявил ее исполнительный директор Грег Хейс, о чем пишет Defense News.

"Это система противовоздушной обороны малой дальности, и она может стрелять усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 и может сбивать все в небе, от беспилотников до баллистических ракет и истребителей". — сказал Хейс.

Издание пишет, что оружие, разработанное в Норвегии, обеспечит защиту на средней и большой дистанции от российских атак. США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что NASAMS, как ожидается, будет доставлен "в течение следующих нескольких недель" и что Украина объявит, когда они прибудут в страну и их начнут эксплуатировать.

По словам чиновника, американские военные продолжат усердно работать, чтобы доставить их туда как можно быстрее.

В отчете Raytheon о прибылях и убытках за третий квартал во вторник Хейс сказал, что фирма ожидает увидеть больше заказов на NASAMS, которые последуют в ближайшее время в связи с растущим спросом на продукцию фирмы после вторжения России в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что жестокость Суровикина не поможет Путину выиграть войну. Журналисты пишут, что Суровикин показал себя как опытный военный преступник. Его тактика сработала в Чечне и Сирии, но, скорее всего, не сработает в Украине. Более того, ситуация грозит стать только хуже.

Еще напомним, что освобожденная из российского плена Украинка рассказала о пережитом. Девушка рассказала, что оккупанты поселили 27 женщин в камере, которая была рассчитана лишь на 6 человек.

Также сообщалось, что Байден прокомментировал заявления РФ о "грязной бомбе" в Украине. Журналисты пишут, что пока нет подтверждений того, что РФ готовится использовать оружие массового поражения в Украине.