В ближайшее время: правительство США получило системы NASAMS, предназначенные для Украины, — СМИ
Издание пишет, что США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.
Компания Raytheon Technologies поставила правительству Соединенных Штатов две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, которые предназначены для Украины. Об этом заявил ее исполнительный директор Грег Хейс, о чем пишет Defense News.
"Это система противовоздушной обороны малой дальности, и она может стрелять усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 и может сбивать все в небе, от беспилотников до баллистических ракет и истребителей". — сказал Хейс.
Издание пишет, что оружие, разработанное в Норвегии, обеспечит защиту на средней и большой дистанции от российских атак. США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что NASAMS, как ожидается, будет доставлен "в течение следующих нескольких недель" и что Украина объявит, когда они прибудут в страну и их начнут эксплуатировать.
По словам чиновника, американские военные продолжат усердно работать, чтобы доставить их туда как можно быстрее.
В отчете Raytheon о прибылях и убытках за третий квартал во вторник Хейс сказал, что фирма ожидает увидеть больше заказов на NASAMS, которые последуют в ближайшее время в связи с растущим спросом на продукцию фирмы после вторжения России в Украину.
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