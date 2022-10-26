"Невероятно серьезная ошибка": Байден прокомментировал заявления РФ о "грязной бомбе" в Украине

Журналисты пишут, что пока нет подтверждений того, что РФ готовится использовать оружие массового поражения в Украине.

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Президент США Джо Байден сказал, что Российская Федерация совершить "невероятную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие в Украине. Об этом сообщает СNN.

Сообщается, что он комментировал тему использования так называемой "грязной бомбы" в Украине, о которой в последнее время часто говорит Москва. Общаясь с журналистом Джереми Даймондом, американский президент заявил, что пока неизвестно, будет ли это "операция под чужим флагом".

"Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие", — сказал Байден.

В то же самое время в США пока заявляют, что не видят подтверждений того, что Кремль готовится использовать в Украине оружие массового поражения.

Кроме того, стало известно, что группа из 30 представителей левого крыла Демократической партии США отозвала письмо к Байдену, в котором говорилось о пересмотре политики в отношении Украины. Также там требовали начать прямые переговоры с Москвой. Об этом заявила глава Прогрессивной фракции Конгресса Прамила Джаяпал.

Чиновница заявила, что демократы голосовали за каждый пакет военной помощи Украине и не хотят присоединяться к группе республиканцев, которые хотят ограничить ее. Что касается письма, то оно, как следует из заявления Джаяпал, было опубликовано без предварительной проверки. Его составили еще несколько месяцев назад.

Ранее Фокус сообщал, что Украина получила от США более миллиона артиллерийских боеприпасов. Все боеприпасы являются частью помощи на сумму 18,2 млрд долларов, которые были выделены для нужд ВСУ за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена.

Еще напомним, что Борис Джонсон продолжит продвигать поддержку Украины в США. По словам журналистов, Борис Джонсон очень переживает из-за ситуации в Украине. Возможно, он будет бороться за то, чтобы в США поддержка Украины укрепилась как межпартийная.