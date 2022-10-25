В США отозвали письмо к Байдену с призывом пересмотреть стратегию отношений с Украиной

По словам члена Палаты представителей Прамилы Джаяпал, письмо к американскому президенту составили за несколько месяцев и опубликовали без проверки и одобрения.

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Группа конгрессменов США из Палаты представителей решили отозвать свое письмо к американскому президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв кардинально пересмотреть стратегию относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией. Как было сказано в письменном заявлении демократа от штата Вашингтон Прамилы Джаяпал, письмо было направлено сотрудниками без одобрения, за что она, как лидер фракции, берет на себя ответственность.

"Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было выпущено сотрудниками без проверки. Как председатель фракции, я беру на себя ответственность за это", — заявила Джаяпал.

По ее словам, направленное Байдену письмо по времени совпало с заявлением лидера республиканцев Кевина Маккарти, который сказал, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат большинство в Палате представителей. В связи с этим Джаяпал отметила, что одновременность этих заявлений может создать неприятное впечатление о том, что демократы и республиканцы якобы объединились в своем стремлении прекратить поддержку Украины.

"Близость этих заявлений создает неприятное впечатление того, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом объединились с республиканцами, которые стремятся прекратить американскую поддержку президента Зеленского", — подчеркнула политик.

В заключении конгрессмен добавила, что любая война заканчивается дипломатией, и война в Украине — не исключение. Но она закончится только после победы Украины. В этой связи Джаяпал заявила, что обращение к Байдену может трактоваться как солидарность с позицией республиканцев в украинском вопросе, поэтому демократы отозвали письмо.

Ранее сообщалось, что по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, украинские власти были шокированы заявлениями членов Республиканской партии США об ограничении финансовой поддержки Украины, в случае их победы на выборах в Конгресс. При это Арахамия отметил, что ранее украинская делегация встречалась с лидером республиканцев Кевином Маккарти, который заверил в дальнейшей двухпартийной поддержке Украины.