У США відкликали листа до Байдена із закликом переглянути стратегію відносин з Україною

За словами членкині Палати представників Прамили Джаяпал, листа до американського президента склали за кілька місяців і опублікували без перевірки та схвалення.

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Група конгресменів США з Палати представників вирішила відкликати свого листа до американського президента Джо Байдена, в якому містився заклик кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. Як було сказано в письмовій заяві демократки від штату Вашингтон Прамили Джаяпал, листа було направлено співробітниками без схвалення, за що вона, як лідер фракції, бере на себе відповідальність.

"Лист був складений кілька місяців тому, але, на жаль, був випущений співробітниками без перевірки. Як голова фракції, я беру на себе відповідальність за це", — заявила Джаяпал.

За її словами, надісланий Байдену лист за часом співпав із заявою лідера республіканців Кевіна Маккарті, який сказав, що республіканці готові скоротити надання допомоги Україні наступного року, якщо вони отримають більшість у Палаті представників. У зв'язку з цим Джаяпал зауважила, що одночасність цих заяв може створити неприємне враження про те, що демократи та республіканці нібито об'єдналися у своєму прагненні припинити підтримку України.

"Близькість цих заяв створює неприємне враження того, що демократи, які рішуче та одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином об'єдналися з республіканцями, які прагнуть припинити американську підтримку президента Зеленського", — наголосила політикиня.

В кінці конгресмен додала, що будь-яка війна закінчується дипломатією, і війна в Україні — не виняток. Але вона закінчиться лише після перемоги України. У зв'язку з цим Джаяпал заявила, що звернення до Байдена може трактуватися як солідарність із позицією республіканців в українському питанні, тому демократи відкликали листа.

Раніше повідомлялося, що за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, українська влада була шокована заявами членів Республіканської партії США про обмеження фінансової підтримки України у разі їх перемоги на виборах до Конгресу. При цьому Арахамія зазначив, що раніше українська делегація зустрічалася з лідером республіканців Кевіном Маккарті, який запевнив подальшу двопартійну підтримку України.