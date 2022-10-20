Влада України шокована погрозами республіканців щодо зменшення допомоги США, – FT

За словами глави президентської фракції у Верховній Раді Давида Арахамії, кілька тижнів тому американці запевняли його у продовженні військової підтримки Києва. Ситуація могла змінитися після заяв лідера республіканців Кевіна Маккарті щодо перегляду витрат США за кордоном.

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Українська влада була шокована, коли почула припущення членів Республіканської партії США про обмеження фінансової підтримки Києва у разі їх перемоги на листопадових проміжних виборах до Конгресу. Про це сказав голова президентської фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давид Арахамія у коментарі британському виданню Financial Times (FT).

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті раніше попереджав про недоцільність фінансових витрат США за кордоном. Такі коментарі показують скептицизм республіканців щодо військової підтримки України.

Арахамія у спілкуванні з FT сказав наступне: "Чесно кажучи, ми були шоковані, коли почули коментарі Маккарті".

Політик розповів про зустріч із Маккарті під час нещодавнього візиту до Вашингтона. За словами Арахамії, він переконався, що США продовжать підтримувати Київ.

"Кілька тижнів тому наша делегація відвідала США та зустрілася з Маккарті. Нас запевнили, що двопартійна підтримка України у війні з Росією залишиться головним пріоритетом, навіть якщо вони переможуть на виборах", — сказав Арахамія.

[ + – ] За словами Арахамії, Кевін Маккарті переконав українців у продовженні підтримки Києва

Прессекретар міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко додав, що Київ розраховує на двопартійну підтримку Штатів.

Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить найближчу перспективу мирного закінчення війни за столом переговорів і погоджується продовжувати відправляти озброєння для зміцнення ЗСУ.

Військова підтримка України — прогнози експертів

Західні аналітики вважають реальним прийняття великого пакету військової допомоги для України в Конгресі, перш ніж Палата представників піде під контроль Республіканської партії.

Європейські чиновники взяли до уваги коментарі Маккарті, але поки не вірять у те, що перемога республіканців на проміжних виборах призведе до справжнього зрушення у зовнішній політиці Штатів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Вашингтон цього тижня. За його словами, у розмовах із республіканцями він неодноразово попереджав про значення підтримки України для збереження міжнародного порядку.

"Головна ідея у тому, що це не війна між Україною та Росією. Це війна вільного світу та світу, заснованого на правилах агресора", — сказав він.

На думку радника Центру стратегічних та бюджетних оцінок Еріка Едельмана, розбіжності між республіканцями дуже неприємні. Він очікує від США на продовження підтримки Києва.

"Я не сказав би, що це смертний вирок для подальшої допомоги Україні. Деякі республіканці підтримають, але тоді ми побачимо антиукраїнські елементи в Республіканській партії", – прокоментував Едельман.

Нагадаємо, що про розбіжності всередині Республіканської партії щодо продовження військової допомоги Україні писало видання Politico. Заяви Маккарті не ухвалили інші республіканці, які виступають за продовження фінансування потреб Києва.

Фокус 14 жовтня писав про новий транш військової допомоги для України на $725 млн, який надійде найближчим часом. До нього увійдуть боєприпаси та армійські всюдиходи Humvee.