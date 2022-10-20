"На це розраховує Путін": у Республіканській партії США розкол через допомогу Україні, — Politico

Видання пише, що Республіканська партія розкололася на два табори. У Білому домі очікують, що отримають після виборів нових союзників у Конгресі.

Related video

Внутрішні розбіжності Республіканської партії щодо того, як довго триватиме надходження допомоги США в Україну, стали надбанням громадськості перед виборами. Про це пише видання Politico.

Так, як повідомляється, член партії Кевін Маккарті раніше заявляв, що США можуть сильно обмежити допомогу Україні, якщо Республіканська партія матиме більшість у Палаті представників. Однак для багатьох у Конгресі, навіть для республіканців, такі заяви лише посилили терміновість надання великого пакета військової допомоги Києву.

Видання пише, що коментарі Маккарті викликали суперечності серед республіканців. Багато хто з них не хоче відмовлятися від фінансових зобов'язань перед Україною. Одне із заперечень виходило від колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Він у своїй промові дорікнув республіканцям, які змусять США відмежуватися від усього світу. Потім він звернувся до республіканського каналу Fox News, щоб переконати свою партію у продовженні допомоги Україні.

У матеріалі сказано, що Адміністрація Байдена вважає, що якщо військова допомога Україні припиниться, то вона може програти війну Росії. Це дуже негативно вплине на підтримку Республіканської партії серед американських виборців. Тому Білий дім розраховує на союзників у Конгресі, зокрема й серед республіканців.

Журналісти пишуть, що зараз Республіканська партія поділяється на два табори: тими, хто хоче сильно обмежити потік військової допомоги Україні та тими, хто підтримує допомогу Києву.

Член палати представників від Пенсільванії Браян Фітцпатрі заявив, що Володимир Путін розраховує, що Захід забуде про війну в Україні, а тому не можна припиняти постачання зброї Києву.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер Республіканської партії США попередив, що Україна може залишитись без військової допомоги. За словами американського політика, більшість республіканців не підтримають виділення Україні такої масштабної військової допомоги. Однак у самій партії думки розділилися.

Ще нагадаємо, що Чехія передасть новий пакет військової допомоги Україні, а у США почали нарощувати виробництво HIMARS. Компанія Lockheed Martin заявила, що збирається виробляти 96 одиниць РСЗВ HIMARS на рік, оскільки очікує, що попит на них зросте.

Також повідомлялося, що ще два великі бізнесмени зі США заявили, що Україні потрібно відмовитися від Криму "заради миру". На думку Девіда Сакса та Білла Екмана, такий компроміс дозволить швидко припинити війну та уникнути застосування ядерної зброї.