"На это рассчитывает Путин": в Республиканской партии США раскол из-за помощи Украине, — Politico

Издание пишет, что Республиканская партия раскололась на два лагеря. В Белом доме ожидают, что получат после выборов новых союзников в Конгрессе.

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Внутренние разногласия Республиканской партии по поводу того, как долго будет продолжаться поступление помощи США в Украину, стали достоянием общественности перед грядущими выборами. Об этом пишет издание Politico.

Так, как сообщается, член партии Кевин Маккарти ранее заявлял, что США могут сильно ограничить помощь Украине, если Республиканская партия заимеет большинство в Палате представителей. Однако для многих в Конгрессе, даже для республиканцев, такие заявления лишь усилили срочность предоставления крупного пакета военной помощи Киеву.

Издание пишет, что комментарии Маккарти вызвали противоречия среди республиканцев. Многие из них не хотят отказываться от финансовых обязательств перед Украиной. Одно из возражений исходило от бывшего вице-президента Майка Пенса. Он в своей речи упрекнул республиканцев, которые заставят США отмежеваться от всего мира. Затем он обратился к республиканскому каналу Fox News, чтобы убедить свою партию в продолжении помощи Украине.

В материале сказано, что Администрация Байдена считает, что, если военная помощь Украине прекратится, то она может проиграть войну России. Это очень негативно скажется на поддержке Республиканской партии среди американских избирателей. Поэтому Белый дом рассчитывает на союзников в Конгрессе, в том числе и среди республиканцев.

Журналисты пишут, что сейчас Республиканская партия разделяется на два лагеря: теми, кто хочет сильно ограничить поток военной помощи Украине, и теми, кто поддерживает помощь Киеву.

Член палаты представителей от Пенсильвании Брайан Фитцпатри заявил, что Владимир Путин рассчитывает, что Запад забудет о войне в Украине, а потому нельзя прекращать поставки оружия Киеву.

Ранее Фокус сообщал, что лидер Республиканской партии США предупредил, что Украина может остаться без военной помощи. По словам американского политика, большинство республиканцев не поддержат выделение Украине столь масштабной военной помощи. Однако в самой партии мнения разделились.

Еще напомним, что Чехия передаст новый пакет военной помощи Украине, а в США начали наращивать производство HIMARS. Компания Lockheed Martin заявила, что собирается производить 96 единиц РСЗО HIMARS в год, так как ожидает, что спрос на них вырастет.

Также сообщалось, что еще два крупных бизнесмена из США заявили, что Украине нужно отказаться от Крыма "ради мира". По мнению Дэвида Сакса и Билла Экмана, такой компромисс позволит быстро прекратить войну и избежать применения ядерного оружия.