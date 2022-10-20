Чехия передаст новый пакет военной помощи Украине, а в США начали наращивать производство HIMARS

Компания Lockheed Martin заявила, что собирается производить 96 единиц РСЗО HIMARS в год, так как ожидает, что спрос на них вырастет.

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В Чехии заявили, что продолжают оказывать военную поддержку Украине. Так, в Праге уже подготовлен новый пакет военной помощи для Киева. Об этом сообщила глава Минобороны страны Яна Чернохова у себя в Twitter.

По ее словам, во время заседаний правительства она вносит предложения по технике, которую Чехия может передать Украине.

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад — почти на 400 миллионов, а сегодня — на 22 миллиона крон", — заявила чиновница.

Однако отметила, что пока не может сказать, о чем конкретно идет речь.

В то же самое время американская компания Lockheed Martin наращивает производство РСЗО HIMARS в связи с войной в Украине. Об этом пишет издание Breaking Defense. Так, компания планирует увеличить производство с 60 до 96 единиц в год. Соответствующие шаги, которые помогут достигнуть этой цели, уже предприняты. Руководство ожидает, что спрос на ее оружие вырастет.

Издание пишет, что по состоянию на 14 октября Соединенные Штаты пообещали и передали Украине 38 HIMARS.

Ранее Фокус сообщал, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в начале войны с Россией. Берлускони заявил, что Украина напала на "молодые республики Донбасса" в 2014 году, а потому их главам пришлось обратиться за помощью к Путину.

Еще напомним, что эксперт рассказал, зачем Путину военное положение в оккупированных областях. По словам специалиста, Путин вместо того, чтобы объявлять о каждом крупном шаге, не хочет ошеломить россиян. Он делает все постепенно, надеясь, что изменения будут приняты российским обществом тихо.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнера" формирует "ополчение" и готовится к "обороне" Белгородской области. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что в регионе возводят "оборонительные сооружения" и готовят людей для "защиты" границы.