Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в начале войны с Россией, — СМИ

Берлускони заявил, что Украина напала на "молодые республики Донбасса" в 2014 году, а потому их главам пришлось обратиться за помощью к Путину.

Related video

Лидер партии "Вперед, Италия" и бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале войны с Россией. Об этом сообщило итальянское издание LaPresse, опубликовав соответствующую аудиозапись с политиком.

Так, на опубликованной записи Берлускони говорит, что война началась в 2014 году, Украина якобы напала на "новообразованные республики Донбасса" вопреки "мирному договору", подписанному в Минске.

"Обе республики понесли потери среди военнослужащих, которые достигли, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", — сказал итальянский политик.

Затем Берлускони заявил, что после прихода к власти в 2019 году Владимир Зеленский продолжил "атаковать республики", из-за чего их главам пришлось обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. По словам итальянского политика, российские войска должны были поставить в Украине "здравомыслящую власть" порядочных людей и вернуться.

Далее Берлускони рассказал, что сопротивление украинцев было непредсказуемым, а потому война превратилась из "двухнедельной операции" в двухсотлетний конфликт. Также политики раскритиковал Европу и США за то, что они так слабо вмешиваются в войну в Украине.

Сам Берлускони передал через журналиста телеканала La7, чтобы его слова вписали в "более обширный дискурс".

А вот глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая должна занять пост премьер-министра страны, заявила, что Италия является частью Европы и Атлантического Альянса

"Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что Берлускони похвастался, как с помощью водки "помирился" с Путиным. Итальянский политик в ответ на презент главы Кремля отправил ему милое письмо и несколько бутылок игристого вина.

Еще сообщалось, что друг Путина Берлускони предложил стать посредником между Украиной и Россией. В переговорном процессе, по мнению политика, также может участвовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель.