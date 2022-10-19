Берлускони похвастался, как с помощью водки "помирился" с Путиным, — LaPresse

Итальянский политик в ответ на презент главы Кремля отправил ему милое письмо и несколько бутылок игристого вина.

Related video

Бывший премьер-министр Италии и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони смог "помириться" с президентом РФ Владимиром Путиным благодаря элитному алкоголю. Об этом свидетельствует аудиозапись слов итальянского политика, которую обнародовало издание LaPresse.

Эта запись, по словам журналистов, была сделана на закрытой встрече партии "Вперед, Италия", в ходе которой члены политсилы обсуждали избрание нового руководителя.

Во время общения с единомышленниками Сильвио Берлускони заявил, что российские министры неоднократно обвиняли своих итальянских коллег в том, что они воюют против них, поддерживая и отправляя вооружение в Украину. В этом контексте экс-премьер-министр Италии сообщил, что с помощью элитного алкоголя ему удалось наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не могу лично высказать свое мнение (о войне в Украине — ред.), потому что если оно попадет в прессу — это будет катастрофа. Но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным… На мой день рождения Путин прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Lambrusco и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", — цитирует LaPresse заявление Берлускони на закрытой партийной встрече.

После публикации аудиозаписи экс-премьер-министр Италии в комментарии журналистам опроверг информацию о том, что на заседании обсуждал восстановление дружеских отношений с Владимиром Путиным. По словам Берлускони, речь шла о встрече с главой Кремля, которая состоялась несколько лет назад.

Спикер партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни подтвердил, что политик на заседании с единомышленниками вспоминал историю 2008 года.

"Бутылки Путина, подаренные Берлускони на день рождения? Это старые вещи, еще с 2008 года", — добавил представитель политической силы.

Напомним, что Сильвио Берлускони западные СМИ называют одним из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина. В 2015 году журналисты утверждали, что что глава Кремля предлагал итальянскому политику российское гражданство и должность министра экономики в правительстве России.

Также сообщалось, что Сильвио Берлускони изъявил желание стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.