Берлусконі похвалився, як за допомогою горілки "помирився" з Путіним, — LaPresse

Італійський політик у відповідь на презент глави Кремля надіслав йому милі листи й кілька пляшок ігристого вина.

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Колишній прем'єр-міністр Італії та голова партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі зміг "помиритися" з президентом РФ Володимиром Путіним завдяки елітному алкоголю. Про це свідчить аудіозапис слів італійського політика, який оприлюднило видання LaPresse.

Цей запис, за словами журналістів, було зроблено на закритій зустрічі партії "Вперед, Італіє", під час якої члени політсили обговорювали обрання нового керівника.

Під час спілкування з однодумцями Сільвіо Берлусконі заявив, що російські міністри неодноразово звинувачували своїх італійських колег у тому, що вони воюють проти них, підтримуючи та відправляючи озброєння в Україну. У цьому контексті експрем'єр-міністр Італії повідомив, що за допомогою елітного алкоголю йому вдалося налагодити стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я не можу особисто висловити свою думку (про війну в Україні — ред.), бо якщо вона потрапить у пресу — це буде катастрофа. Але я дуже, дуже, дуже хвилююся. Я трохи поновив стосунки з президентом Путіним... На мій день народження Путін надіслав мені двадцять пляшок горілки й дуже милий лист. Я відповів пляшками Lambrusco та не менш милим листом. Мене він оголосив першим із п'яти своїх справжніх друзів", — цитує LaPresse заяву Берлусконі на закритій партійній зустрічі.

Після публікації аудіозапису експрем'єр-міністр Італії в коментарі журналістам спростував інформацію про те, що на засіданні обговорював відновлення дружніх стосунків із Володимиром Путіним. За словами Берлусконі, йшлося про зустріч із главою Кремля, яка відбулася кілька років тому.

Речник партії "Вперед, Італіє" Антоніо Таяні підтвердив, що політик на засіданні з однодумцями згадував історію 2008 року.

"Пляшки Путіна, подаровані Берлусконі на день народження? Це старі речі, ще з 2008 року", — додав представник політичної сили.

Нагадаємо, що Сільвіо Берлусконі західні ЗМІ називають одним із найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна. У 2015 році журналісти стверджували, що глава Кремля пропонував італійському політику російське громадянство та посаду міністра економіки в уряді Росії.

Також повідомлялося, що Сільвіо Берлусконі виявив бажання стати посередником у переговорах між Україною та Росією.