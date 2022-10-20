"Лягушка в кипятке": эксперт рассказал, зачем Путину военное положение в оккупированных областях

По словам специалиста, Путин вместо того, чтобы объявлять о каждом крупном шаге, не хочет ошеломить россиян. Он делает все постепенно, надеясь, что изменения будут приняты российским обществом тихо.

Related video

Президент РФ Владимир Путин объявил военное положение в аннексированных украинских областях, чтобы дать российским военным беспрепятственно захватывать гражданские активы, здания, развертывать ресурсы по мере необходимости. Об этом заявил директор программы "Европа" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, пишет The Washington Post.

По словам специалиста, раньше все это и так происходило, однако подавалось российской пропагандой как "инциденты на местах".

"Он (Владимир Путин, ред.) "избавляется от фасада и говорит: "Ну, мы просто военными средствами оккупируем эти регионы". И это важный сигнал", — сказал эксперт.

Кроме того, решение Путина может создать возможность для мобилизации дополнительных ресурсов для российских войск.

В издании напомнили, что Москва не объявляла военное положение со времен Второй мировой войны.

"В советский период Россия вела ряд войн, но делала это своими регулярными силами. Ей не нужно было проводить массовую мобилизацию, необходимую сейчас", — сказал Бергманн.

Что касается уровней реагирования в 26 регионах, включая Москву, которые также были введены Путиным, то, как пишет издание, это даст возможность российским властям контролировать отрасли промышленности, перепрофилировав их для военных нужд.

"То, что мы видим, является своего рода стратегией "лягушки в кипятке", когда вместо того, чтобы объявлять о каждом крупном шаге, который, возможно, ошеломил бы российскую общественность, идея состоит в том, чтобы внедрять их постепенно", — сказал Бергманн.

Если России потребуется больше войск и ресурсов, то военное положение может расшириться и на другие регионы.

Ранее Фокус сообщал, что Путин объявил "военное положение" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. "Военное положение" в четырех украинских регионах вступит в силу с полуночи 20 октября, заявил президент РФ.

Еще напомним, что Путин может устроить ядерный взрыв в Черном море с радиоактивным облаком и цунами. По данным журналистов, явные или завуалированные угрозы применения ядерного оружия, которые звучат из РФ, могут вылиться в демонстрационный удар.

Также сообщалось, что власть Путина все еще крепка, несмотря на военные неудачи и мобилизацию. Западные политические аналитики и чиновники считают, что позиции российского диктатора могут пошатнуться лишь при условии поражения в войне против Украины.