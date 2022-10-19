Путин объявил "военное положение" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях

"Военное положение" в четырех украинских регионах вступит в силу с полуночи 20 октября, заявил президент РФ.

Related video

Президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом глава государства-агрессора заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ в среду, 19 октября.

Путин, объясняя свое решение ввести "военное положение" в аннексированных Кремлем регионах, упрекнул украинскую сторону в отказе от переговоров. В рамках соответствующего указа, по словам президента РФ, главы оккупационных администраций в четырех областях будут наделены дополнительными полномочиями.

По словам Путина, в его указе предусмотрено "несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности".

"В "ДНР", "ЛНР" Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав РФ действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах", — сказал президент России.

Еще один указ Путина предусматривает введение в приграничных с Украиной и аннексированных Россией регионах "средний уровень реагирования". Помимо этого российский лидер поручил создать специальный координационный совет, который будет заниматься делами четырех областей, его возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также президент России распорядился создать в аннексированных регионах "территориальную оборону".

Кроме того, согласно решению Путина, "военное положение" предусматривает эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, временное отселение жителей оккупированных регионов, введение особого режима въезда и выезда на территории четырех областей, ограничение свободы передвижения по ним, изъятие необходимого "для нужд обороны" у населения. Ограничение выезда граждан за пределы РФ в связи с "военным положением" вводить не планируется, заверили в российском МИД.

Путин добавил, что указ будет направлен в Совет федерации РФ для его утверждения.

"Военное положение", согласно решению Путина, вводится в четырех украинских регионах с 00:00 20 октября.

Напомним, командующий объединенной группировкой Вооруженных сил России на войне против Украины Сергей Суровикин заявил, что для россиян на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Он подчеркнул, что дальнейшие действия и планы российского командования в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Фокус также рассказывал, что оккупанты в течение шести дней хотят вывезти из Херсона на левый берег Днепра 60 тысяч жителей. Часть людей планируют отправлять в Россию.