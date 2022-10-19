Путін оголосив "воєнний стан" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях

"Воєнний стан" у чотирьох українських регіонах набуде чинності з півночі 20 жовтня, заявив президент РФ.

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Президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Про це глава держави-агресора заявив у процесі засідання Ради безпеки РФ у середу, 19 жовтня.

Путін, пояснюючи своє рішення запровадити "воєнний стан" в анексованих Кремлем регіонах, дорікнув українській стороні у відмові від переговорів. У межах відповідного указу, за словами президента РФ, глави окупаційних адміністрацій у чотирьох областях будуть наділені додатковими повноваженнями.

За словами Путіна, в його указі передбачено "кілька рівнів реагування на ризики у сфері безпеки".

"У "ДНР", "ЛНР" Херсонській і Запорізькій областях до їх вступу до складу РФ діяв режим воєнного стану. І зараз нам необхідно оформити цей режим у межах російського законодавства. Тому мною підписано указ про введення воєнного стану в цих чотирьох суб'єктах", — сказав президент Росії.

Ще один указ Путіна передбачає запровадження у прикордонних з Україною та анексованих Росією регіонах "середній рівень реагування". Крім цього, російський лідер доручив створити спеціальну координаційну раду, яка займатиметься справами чотирьох областей, її очолить прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Також президент Росії розпорядився створити в анексованих регіонах "територіальну оборону".

Путін додав, що указ буде відправлено до Ради федерації РФ для його затвердження.

"Воєнний стан", згідно з рішенням Путіна, запроваджується у чотирьох українських регіонах з 00:00 20 жовтня.

Нагадаємо, командувач об'єднаного угрупування Збройних сил Росії на війні проти України Сергій Суровікін заявив, що для росіян на херсонському напрямку склалася непроста ситуація. Він підкреслив, що подальші дії і плани російського командування щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається.

Фокус також розповідав, що окупанти протягом шести днів хочуть вивезти із Херсона на лівий берег Дніпра 60 тисяч мешканців. Частину людей планують відправляти в Росію.