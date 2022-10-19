Операція "евакуація": окупанти хочуть вивезти з Херсона на лівий берег 60 тисяч мешканців

Увесь процес переміщення українців має тривати близько шести днів, стверджують загарбники. Частину людей планують відправляти в Росію.

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На Херсонщині розпочалася так звана "евакуація" місцевих жителів. За шість днів окупанти хочуть перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч українців. Про це заявив так званий "губернатор" захопленого регіону Володимир Сальдо, повідомляє агентство ТАРС.

За словами колаборанта, весь процес "евакуації" людей триватиме близько шести днів. Водночас частину херсонців хочуть перемістити в інші населені пункти області, а інших мають намір відправляти в Росію.

Як зазначив Сальдо, у річковому порту Херсона вже стоять катери з людьми, які готові вирушити на лівий берег. Також, за його словами, напруги в захопленому обласному центрі немає.

Російське видання URA.ru також сьогодні поінформувало, що переміщення людей із Херсона вже почалося.

Новий командувач Об'єднаного угрупування Збройних сил Росії на війні проти України Сергій Суровікін заявив, що для росіян на херсонському напрямку склалася непроста ситуація.

"Подальші наші дії та плани щодо самого міста Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається. Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життів мирного населення та наших військовослужбовців", –– підкреслив він учора.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що так звану "евакуацію" українців із окупованих регіонів росіяни можуть використати для того, щоб заселити туди громадян РФ. Серед іншого, людей відправляють у Краснодарський край.