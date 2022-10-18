Під виглядом відпустки: у РФ намагаються депортувати українців із окупованих територій, — ISW

За інформацією американських аналітиків, мешканців захопленої Херсонської області відправляють у Краснодарський край. Це може бути приводом для заселення окупованого регіону росіянами.

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У Росії намагаються депортувати українців із окупованих територій під виглядом "евакуації" чи "відпустки". Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як вважають військові аналітики, влада країни-агресора прагне заселити захоплені українські регіони громадянами РФ. Щоби звільнити території від українців, окупанти "просувають" тему відпустки на російських курортах.

Так, 17 жовтня росЗМІ опублікували кадри з жителями Херсонської області, яких відправили в місто Анапа Краснодарського краю нібито для відпочинку та відновлення сил.

"Окупаційна влада може використовувати схеми відпусток як метод депортації громадян України в Росію", — водночас відзначають військові експерти.

У Генштабі України, зі свого боку, повідомили, що чеченські підрозділи ЗС РФ примусово виселяють громадян України з їхніх будинків у захопленому Рубіжному Луганської області. Це також схоже на спробу обезлюдити окуповані регіони та заселити їх російськими військовими силами, вважають у ISW. При цьому вони наголошують, що поки що не зовсім зрозуміло, що російська влада має намір вчинити з українцями, виселеними зі свого житла.

Насильницьке виселення людей може бути порушенням різних міжнародних правових стандартів щодо права на житло, додають аналітики.

Нагадаємо, в ISW також вважають, що РФ має широкий план щодо вбивства мирного населення України. Так, Москва розраховує на психологічний терор у країні, проти якої веде війну.

У вівторок, 18 жовтня, ЗС РФ здійснили удари по Кривому Рогу, Миколаєву та кільком громадам Дніпропетровської області. Внаслідок одного з обстрілів зафіксовано пряме влучення ракети С-300 в житловий багатоквартирний будинок.