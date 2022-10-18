Под видом отпуска: в РФ пытаются депортировать украинцев с оккупированных территорий, – ISW

По информации американских аналитиков, жителей захваченной Херсонской области отправляют в Краснодарский край. Это может служить предлогом для заселения оккупированного региона россиянами.

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В России пытаются депортировать украинцев с оккупированных территорий под видом "эвакуации" или "отпуска". Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Как считают военные аналитики, власти страны-агрессора стремятся заселить захваченные украинские регионы гражданами РФ. Чтобы освободить территории от украинцев, оккупанты "продвигают" тему отпуска на российских курортах.

Так, 17 октября росСМИ опубликовали кадры с жителями Херсонской области, которых отправили в город Анапу Краснодарского края якобы для отдыха и восстановления сил.

"Оккупационные власти могут использовать схемы отпусков как метод депортации граждан Украины в Россию", –– отмечают при этом военные эксперты.

В Генштабе Украины, в свою очередь, сообщили, что чеченские подразделения ВС РФ принудительно выселяют граждан Украины из их домов в захваченном Рубежном Луганской области. Это также похоже на попытку обезлюдить оккупированные регионы и заселить их российскими военными силами, считают в ISW. При это они подчеркивают, что пока не совсем понятно, как российские власти намерены поступить с украинцами, выселенными из своего жилья.

Насильственное выселение людей может представлять собой нарушение различных международных правовых стандартов в отношении права на жилище, добавляют аналитики.

Напомним, в ISW также считают, что у РФ есть широкий план по убийству мирного населения Украины. Так, Москва рассчитывает на психологический террор в стране, против которой ведет войну.

Во вторник, 18 октября, ВС РФ осуществили удары по Кривому Рогу, Николаеву и нескольким громадам Днепропетровской области. В результате одного из обстрелов зафиксировано прямое попадание ракеты С-300 в жилой многоквартирный дом.