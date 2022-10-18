"Психологический террор": у РФ есть широкий план по убийству мирного населения Украины, — ISW

Американские аналитики также рассказали, почему могла произойти перестрелка между мобилизованными на полигоне в Белгороде.

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Российская атака дронами-камикадзе 17 октября говорит о том, что РФ имеет более широкий план, который не связан с ощутимыми эффектами на поле боя. Так, Москва рассчитывает на психологический террор мирного населения Украины, о чем сообщили аналитики Американского института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что удары иранских дронов-камикадзе могут нанести большой ущерб гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей.

"Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создавать асимметричные оперативные эффекты, нанося концентрированные удары по законным военным и прифронтовым целям", — сказано в отчете.

Также в отчете напомнили, что Россия продолжает закупки оружия у Ирана. Так, ссылаясь на американских журналистов, аналитики заявили, что Иран, вероятно, поставит РФ баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Предполагается, что Россия почти исчерпала большую часть своего внутреннего запаса оперативно-тактического оружия.

Кроме того, аналитики написали, что перестрелка между мобилизованными военнослужащими на полигоне в Белгородской области, вероятно, является следствием того, что Кремль постоянно возлагает на этнические меньшинства бремя мобилизации в России.

Ранее Фокус писал, что Россия и Иран объединились для противостояния с Западом. Издание пишет, что Иран позиционирует себя как защитник аутсайдеров на международной арене. России он помогает, поскольку Украина куда популярнее нее.

Еще напомним, что США и Великобритания сильнее ударят по России санкциями. В США сообщили, что атаки Москвы на украинские города демонстрируют жестокость президента РФ Владимира Путина.

Также сообщалось, что в РФ хотят законно мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. По словам правозащитников, российские военкоматы активно нарушают законодательство. Они предлагают подписывать контракты и мобилизовать людей с непогашенными судимостями.