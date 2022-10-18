"Столько, сколько потребуется": США и Великобритания сильнее ударят по России санкциями

В США сообщили, что атаки Москвы на украинские города демонстрируют жестокость президента РФ Владимира Путина.

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США вместе с союзниками и партнерами будут и дальше наказывать РФ экономическими санкциями и другими ограничениями за военные преступления в Украине. Об этом пишет Укринформ.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Карни Жан-Пьер сказала, что обо всех зверствах российских оккупантов Белый дом слышал от президента Украины.

Она также заявила, что США решительно осуждают последние нападения РФ на Киев и другие города Украины при помощи дронов-камикадзе. Это демонстрирует жестокость президента России Владимира Путина.

Карни Жан-Пьер сказала, что США будут "стоять вместе с украинским народом столько, сколько потребуется".

Также в Вашингтоне сообщили, что США и Великобритания договорились усилить свое сотрудничество в отношении санкций против России. Так, директор Управления по контролю за иностранными активами США Андреа Гаки и Директор Управления по внедрению финансовых санкций Великобритании Джайлз Томсон сделали совместное заявление по этому поводу.

В заявлении сказано, что ведомства могут применять гражданские финансовые взыскания. Поэтому они решили углубить сотрудничество более эффективно внедрять санкции. Предполагается, что это поможет усилить санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину и военные преступления.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ хотят законно мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. По словам правозащитников, российские военкоматы активно нарушают законодательство. Они предлагают подписывать контракты и мобилизовать людей с непогашенными судимостями.

Еще напомним, что США ожидают, что РФ скоро проведет учения своих ядерных сил. Представитель армии США заявил, что российская тактика террора мирного населения не сработает. Она не вызовет страха, а лишь предаст решимости украинцам.

Также сообщалось, что журналисты рассказали, какие страны помогают Москве обходить санкции. Журналисты пишут, что поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на сырую нефть увеличились до 134 млн долларов.