Возвращают российскую нефть на рынок: журналисты рассказали, какие страны помогают Москве

Журналисты пишут, что поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на сырую нефть увеличились до 134 млн долларов.

Related video

В последнее время стало заметно сильное увеличение объема российской нефти на танкерах, которым еще надо обозначить конечный пункт назначения. Это усложняет контроль за экспортом нефти из РФ, о чем пишет издание Bloomberg.

Как сообщается, большая часть этих судов в конечном итоге оказывается в Индии. Однако есть и те, которые идут в Китай. Наблюдается устойчивый рост совокупного потока российской нефти и в Турцию. Журналисты пишут, что Анкара играет ключевую роль в том, чтобы российская нефть продолжала экспортироваться.

Издание пишет, что почти все танкеры, перевозящие российскую нефть, которые сигнализируют о таких пунктах назначения, как Порт-Саид, Гибралтар или "для заказов", в конечном итоге оказываются в одной из трех вышеупомянутых стран.

В материале сказано, что времени на доставку нефти из российских балтийских портов в Китай и Индию остается мало до того, как 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза, которые лишат суда страховки и других услуг. Так, танкеры должны выйти из Приморска или Усть-Луги до 21 октября, чтобы управиться в срок.

Как отмечают эксперты, потоки российской нефти в Китай, Индию и Турцию достигли пика в июне 2022 года. Они остановились на уровне 2,2 млн баррелей в день. До 14 октября эта цифра снизилась примерно на 350 000 баррелей в день. Тем не менее поставки в Турцию выросли до самого высокого уровня за год, в то время как объемы танкеров, которым еще предстоит показать конечные пункты назначения, сейчас настолько велики, что эквивалентно более 450 000 баррелей в день.

Также сообщается, что поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на сырую нефть увеличились на 9 миллионов долларов и достигли уровня 134 миллионов долларов по состоянию на 14 октября. Средний доход также увеличился до 145 миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Европа резко снизила потребление российского газа. Тем временем стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час).

Еще напомним, что в ЕС придумали, как ограничить цены на газ из РФ. В проекте отмечается, что эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

Также сообщалось, что в России остановился крупный нефтегазовый проект. Добыча нефти на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров в порту Де-Кастри, откуда черное золото отгружается на мировой рынок.