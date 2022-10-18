Повертають російську нафту на ринок: журналісти розповіли, які країни допомагають Москві

Журналісти пишуть, що надходження у військову скарбницю Кремля від його експортного мита на сиру нафту збільшилися до 134 млн доларів.

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Останнім часом помітно стало сильне збільшення обсягу російської нафти на танкерах, яким ще треба позначити кінцевий пункт призначення. Це ускладнює контроль над експортом нафти з РФ, про що пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, більшість цих судів зрештою опиняється в Індії. Однак є й ті, що йдуть до Китаю. Спостерігається стійке зростання сукупного потоку російської нафти до Туреччини. Журналісти пишуть, що Анкара відіграє ключову роль у тому, щоби російська нафта продовжувала експортуватися.

Видання пише, що майже всі танкери, які перевозять російську нафту, які сигналізують про такі пункти призначення, як Порт-Саїд, Гібралтар або "для замовлень", зрештою опиняються в одній із трьох вищезгаданих країн.

У матеріалі сказано, що часу на доставляння нафти з російських балтійських портів до Китаю та Індії залишається мало до того, як 5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які позбавлять суду страховки та інших послуг. Так, танкери повинні вийти з Приморська або Усть-Луги до 21 жовтня, щоб упоратися вчасно.

Як зазначають експерти, потоки російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини досягли піку в червні 2022 року. Вони зупинилися на рівні 2,2 млн барелів на день. До 14 жовтня ця цифра знизилася приблизно на 350 000 барелів на день. Проте постачання в Туреччину зросли до найвищого рівня за рік, тоді як обсяги танкерів, які ще мають показати кінцеві пункти призначення, зараз настільки великі, що еквівалентно більш як 450 000 барелів на день.

Також повідомляється, що надходження у військову скарбницю Кремля від його експортного мита на сиру нафту збільшилися на 9 мільйонів доларів та досягли рівня 134 мільйонів доларів станом на 14 жовтня. Середній прибуток також збільшився до 145 мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Європа різко знизила споживання російського газу. Тим часом вартість природного газу в Європі опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб.м (або 133,2 долара за мегават/год).

Ще нагадаємо, що в ЄС вигадали, як обмежити ціни на газ із РФ. У проєкті наголошується, що ці заходи не повинні вплинути на надійність постачання, призвести до збільшення споживання газу чи вплинути на впорядковане функціонування енергетичних ринків.

Також повідомлялося, що у Росії зупинився великий нафтогазовий проєкт. Видобуток нафти на проєкті припинився через переповнення резервуарів у порту Де-Кастрі, звідки чорне золото відвантажується на світовий ринок.