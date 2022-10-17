Стеля та спільні закупівлі: у ЄС придумали, як обмежити ціни на газ із РФ

У проєкті наголошується, що ці заходи не повинні вплинути на надійність постачання, призвести до збільшення споживання газу чи вплинути на впорядковане функціонування енергетичних ринків.

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Єврокомісія (ЄК) розробила план щодо обмеження цін на газ. Він передбачає механізм "динамічної" стелі цін на газ у ЄС та обов'язкові обмеження на коливання цін протягом одного дня, повідомляє Reuters.

Планується, що цей план лідери Євросоюзу обговорюватимуть 18 жовтня. Якщо запропоновані напрацювання будуть узгоджені всіма країнами ЄС, то обмеження буде запроваджено на три місяці. Європейському агентству зі співробітництва органів регулювання енергетики (ACER) буде доручено встановити до 23 березня контрольну ціну на скраплений природний газ, який купує Європа.

Як повідомляє Reuters, у проекті пропозиції також йдеться, що торгові майданчики ЄС мають до 31 січня 2023 року встановити кордон, в рамках якого енергетичні деривативи з найближчим місяцем постачання зможуть рухатися вгору або вниз протягом одного дня.

Згідно з пропозицією, потенційне втручання в ціну зможе здійснювати газовий хаб TTF в Нідерландах, на якому в Європі укладаються контракти з постачання блакитного палива. Інші центри торгівлі газом ЄС будуть прив'язані до скоригованої спотової ціни TTF через динамічний ціновий коридор.

У проєкті наголошується, що ці заходи не повинні вплинути на надійність постачання, призвести до збільшення споживання газу чи вплинути на впорядковане функціонування енергетичних ринків.

Пропозиція Єврокомісії також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів у постачаннях по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.

Нагадаємо, раніше британська газета Financial Times писала, що Єврокомісія розробила 2 варіанти обмеження ціни на російський газ. У першому варіанті пропонується обмежувати ціну для всіх європейських країн. Єврочиновники хочуть створити компанію для закупівлі газу до РФ. У цьому випадку є ризики, адже монополіст "Газпром" визнає таку ситуацію форс-мажором і припинить чинні газові угоди.

Але є й другий варіант, за яким Євросоюз поділять на червоні та зелені зони на основі поточних запасів газу та перебоїв із постачанням блакитного палива. Країні з червоної зони дозволять купувати газ у Росії за будь-якою ціною, а зеленим суми обмежать.

Тим часом, споживання російського газу в Європі за підсумками вересня знизилося з понад 40% до 8% і продовжує знижуватися. А вартість природного газу в Європі, як свідчать дані газового хаба TTF у Нідерландах, опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб.м (або 133,2 долара за мегават/год).

Також нагадаємо, що в РФ вже почали лякати жителів Європи довгою тяжкою зимою. Ріс ЗМІ підготували відео із замерзлими європейськими містами.