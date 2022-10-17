Жодних поставок: Європа різко знизила споживання російського газу

Тим часом вартість природного газу в Європі опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб. м (або 133,2 долари за мегават/год).

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Європейський союз серйозно налаштований відмовитись від російських енергоресурсів, щоб позбавити главу Кремля Володимира Путіна можливості продовжувати енергетичну війну проти Європи. Так, споживання російського газу в Європі за підсумками останнього вересня знизилося з понад 40% до 8% і продовжує знижуватися, розповів під час онлайн-брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Споживання російського газу в Європі швидко падає у бік нуля. Вже за підсумками останнього місяця воно впало з більш ніж 40% у європейському вимірі, до менш ніж 10%, майже 8%. І продовжує знижуватися", — сказав Олександр Харченко.

За його словами, на тлі зниження попиту на російське блакитне паливо в Європі, в Москві навряд чи інвестуватимуть у ремонт газопроводів "Північного потоку", по трубах якого до пошкодження унаслідок вибухів газ поставлявся країнам Європи.

"У мене дуже сумні для Росії передбачення щодо обсягів газу, які вони зможуть постачати на європейські та світові ринки, після того, як Європа повністю замістить російські поставки. Росія сидітиме на цьому газі та й годі", — зазначив Олександр Харченко.

Тим часом, як свідчать дані газового хабу TTF у Нідерландах, вартість природного газу в Європі опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб. м (або 133,2 долари за мегават/год).

[ + – ] Споживання російського газу Європою знизилося із 40% до 8%

Це в 2,5 рази нижче за серпневі ціни, коли вартість природного газу досягла рекорду — майже 360 євро за мегават/годину, на тлі зупинки газопроводу "Північний потік-1". Як пише Bloomberg, одна із причин зниження цін — заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, компенсувати зниження російських поставок дозволив експорт США та Норвегії.

Нагадаємо також, що доходи Росії від експорту нафти впали до 15,3 млрд доларів, це найнижчий результат за весь рік. Як пише агентство Bloomberg, прибуток країни-агресора від продажу нафти у вересні був меншим на 3,2 млрд доларів, або на 17,3% порівняно із серпнем. Експортний продаж російської сирої нафти зменшився на 260 тис. барелів на день, підрахували фахівці.

Раніше Фокус писав, як російський президент Володимир Путін 12 жовтня заявив, що Москва має намір наростити постачання газу в Європу через Чорне море.