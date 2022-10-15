Вибух на "Північному потоці": німецькі поліцейські розповіли про восьмиметрові пробоїни на трубопроводі (фото)

Слідчі вже передали всі докази до прокуратури, яка порушила кримінальну справу за фактом вибухів на нитках трубопроводів "Північний потік".

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Поліція Німеччини за допомогою підводного дрона зробила знімки пробоїни на одній із ниток газопроводу "Північний потік", який нещодавно був пошкоджений. Про це йшлося в телепрограмі Tagesschau.

Слідчі відправили на місце інциденту підводний безпілотник "Бундесвер", який зробив знімки. Техніка змогла поринути на глибину 70 метрів (раніше це не вдалося водолазам, групу яких відправили на місце інциденту).

Безпілотник зробив знімок, на якому видно пробоїну діаметрів у вісім метрів. Слідчі вже встановили, що трубопроводи Nord Stream 1 та 2 були зруйновані в чотирьох місцях. У кожному трубопроводі виявили по дві пробоїни.

Експерти схильні робити висновки, що такі ушкодження нитки трубопроводу могли отримати лише внаслідок використання вибухівки.

Федеральна поліція вже передала фотографії Федеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування за фактом інциденту, що трапився з трубопроводом "Північний потік".

[ + – ] Підводний безпілотник зафіксував ушкодження в нитках трубопроводів "Північний потік"

Нагадаємо, раніше Служба безпеки Швеції заявила про те, що нитки трубопроводів "Північний потік" було пошкоджено вибухами в Балтійському морі. Підозри слідства щодо того, що аварія — наслідок саботажу, зміцнилися. Шведські правоохоронці вилучили зразки з місця пригоди для подальшого дослідження.

Нагадаємо, 26 вересня, на російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск впав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".