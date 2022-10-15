Взрыв на "Северном потоке": немецкие полицейские рассказали о пробоине на трубопроводе в восемь метров (фото)

Следователи уже передали все вещественные доказательства в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту взрывов на нитях трубопроводов "Северный поток".

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Полиция Германии с помощью подводного дрона сделала снимки пробоины на одной из ниток газопровода "Северный поток", который недавно был поврежден. Речь об этом шла в телепрограмме Tagesschau.

Следователи отправили на место инцидента подводный беспилотник "Бундесвер", который сделал снимки. Техника смогла погрузиться на глубину в 70 метров (ранее это не удалось водолазам, группу которых отправили на место инцидента).

Беспилотник сделал снимок, на котором видна пробоина, диаметров в восемь метров. Следователи уже установили, что трубопроводы Nord Stream 1 и 2 были разрушены в четырех местах. В каждом трубопроводе обнаружили по две пробоины.

Эксперты склонны делать выводы, что такие повреждения нити трубопровода могли получить только в результате использования взрывчатки.

Федеральная полиция уже передала фотографии Федеральному прокурору, который несколько дней назад начал расследование по факту инцидента, случившегося с трубопроводом "Северный поток".

[ + – ] Подводный беспилотник зафиксировал повреждения в нитях трубопроводов "Северный поток"

Напомним, ранее Служба безопасности Швеции заявила о том, что нити трубопроводов "Северный поток" были повреждены взрывами в Балтийском море. Подозрения следствия касательно того, что авария — следствие саботажа, укрепились. Шведские правоохранители изъяли образцы с места происшествия для дальнейшего исследования.

Напомним, 26 сентября, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Вслед за этим стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".