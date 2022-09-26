Упало давление: россияне сообщили о ЧП на "Северном потоке-2"

Резкое снижение давления с 300 до 7 бар было зафиксирован на одной из линий российского газопровода, сообщила компания.

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На российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Об этом со ссылкой на компанию-оператора в понедельник, 26 сентября, сообщает российское агентство "РИА Новости".

"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток-2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — цитируют журналисты оператора газопровода.

Согласно данным оператора, об инциденте были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. По факту чрезвычайного происшествия ведется расследование, говорится в заявлении оператора российскому новостному агентству.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин посоветовал странам Европейского союза снять санкции с "Северного потока — 2", так как региону стоит стабилизировать ситуацию с поставками газа. До этого представители Siemens сообщали о проблемах с эксплуатацией "Северного потока" из-за необходимости в ремонте турбин.

В свою очередь российское агенство ТАСС сообщило, что ЧП с падением давления ночью на газопроводе "Северный поток — 2" произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Давление, по данным СМИ, за ночь упало с 300 до 7 бар.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать российский газопровод "Северный поток – 2". Польский лидер напомнил, что этот трубопровод начали строить после оккупации Крыма.

22 февраля в ответ на признание Россией "ЛДНР" канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики заново оценить проект "Северный поток — 2" и сертификация проекта была остановлена.