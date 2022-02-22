"Северный поток-2" заморожен — глава МИД Германии

Российские СМИ пишут, что информацию о заморозке "СП-2" озвучила Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В официальных источниках подтверждения такой информации пока нет, но 22 февраля Германия официально остановила сертификацию проекта.

22 февраля в Германии отреагировали на признание Россией незаконных "ЛДНР". Канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики заново оценить проект "Северный поток — 2" и сертификация проекта была остановлена. Перед неформальной встречей глав МИД в Париже 22 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток — 2" заморожен, пишет российское издание РИА-Новости.

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Глава МИД ФРГ заявила, что "Россия должна почувствовать последствия за свои действия, ведь нарушила все, что обещала":

"Мы с международными партнерами подготовили пакет санкций, которые сейчас оформляем. Это индивидуальные, финансовые и экономические меры ограничений. Немецкое правительство прямо сейчас заморозило "Северный поток — 2", — цитирует главу МИД Германии российское издание 22 февраля.

В то же время, подтверждения этой информации в официальных источниках пока нет. Новые санкции стран Евросоюза связаны с тем, что 21 февраля президент РФ Путин официально признал незаконные "ЛДНР". 22 февраля Великобритания ввела новые меры воздействий против России: под удар попали 5 банков и три приближенных к Путину бизнесмена.

Днем 22 февраля канцлер ФРГ заявил об остановке сертификации "Северного потока -2". Как прокомментировал Шольц, без сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен в эксплуатацию.

Беларусь заявила об "уважении" к решению Москвы, но воздержалась от признания независимости ОРДЛО. По информации издания CNBC, Венгрия не поддержала новые санкции против России. Как заявил Владимир Зеленский, он провел телефонный разговор с премьером Венгрии и представители стран договорились "об общих усилиях для мирного урегулирования".