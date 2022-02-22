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Мир Путин признал "ЛНР" и "ДНР"

Британия обновила санкции против РФ: под удар попали пять банков и окружение Путина

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глава Кремля владимир Путин, президент РФ Владимир Путин
Фото: скриншот | Владимир Путин

Британский политик Борис Джонсон напомнил, что у главы Кремля Владимира Путина была возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но РФ не воспользовалась этим.

Британия обновила санкционный список в отношении России в связи с признанием Москвой так называемых республик Донбасса. Правительство ввело ограничения против пяти российских банков и трех бизнесменов, приближенных к главе Кремля Владимиру Путину, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает ВВС.

Под санкциями оказались:

  • "Промсвязьбанк";
  • "Индустриальный Сберегательный банк";
  • Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции;
  • общество "Акционерный Банк Россия";
  • Генбанк.

Что касается индивидуальных ограничений, их ввели против окружения российского президента, бизнесменов:

  • Геннадия Тимченко;
  • Бориса и Игоря Ротенбергов.

Джонсон отметил, что Запад не ошибся в своих прогнозах, и последние события (признание Москвой "Л/ДНР") это подтверждают.

Напомним, Борис Джонсон в ходе беседы по телефону с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в "ближайшие дни или даже часы".

Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".