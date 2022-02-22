Британия обновила санкции против РФ: под удар попали пять банков и окружение Путина
Британский политик Борис Джонсон напомнил, что у главы Кремля Владимира Путина была возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но РФ не воспользовалась этим.
Британия обновила санкционный список в отношении России в связи с признанием Москвой так называемых республик Донбасса. Правительство ввело ограничения против пяти российских банков и трех бизнесменов, приближенных к главе Кремля Владимиру Путину, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает ВВС.
Под санкциями оказались:
- "Промсвязьбанк";
- "Индустриальный Сберегательный банк";
- Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции;
- общество "Акционерный Банк Россия";
- Генбанк.
Что касается индивидуальных ограничений, их ввели против окружения российского президента, бизнесменов:
- Геннадия Тимченко;
- Бориса и Игоря Ротенбергов.
Джонсон отметил, что Запад не ошибся в своих прогнозах, и последние события (признание Москвой "Л/ДНР") это подтверждают.
Напомним, Борис Джонсон в ходе беседы по телефону с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в "ближайшие дни или даже часы".
Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".