Британия обновила санкции против РФ: под удар попали пять банков и окружение Путина

Британский политик Борис Джонсон напомнил, что у главы Кремля Владимира Путина была возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но РФ не воспользовалась этим.

Британия обновила санкционный список в отношении России в связи с признанием Москвой так называемых республик Донбасса. Правительство ввело ограничения против пяти российских банков и трех бизнесменов, приближенных к главе Кремля Владимиру Путину, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает ВВС.

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Под санкциями оказались:

"Промсвязьбанк";

"Индустриальный Сберегательный банк";

Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции;

общество "Акционерный Банк Россия";

Генбанк.

Что касается индивидуальных ограничений, их ввели против окружения российского президента, бизнесменов:

Геннадия Тимченко;

Бориса и Игоря Ротенбергов.

Джонсон отметил, что Запад не ошибся в своих прогнозах, и последние события (признание Москвой "Л/ДНР") это подтверждают.

Напомним, Борис Джонсон в ходе беседы по телефону с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в "ближайшие дни или даже часы".

Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".