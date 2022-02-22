Беларусь не стала признавать ОРДЛО, но заявила об "уважении" такого решения со стороны РФ

МИД республики призвало все стороны "воздержаться от военной эскалации" и заверило в своей приверженности дипломатии.

Беларусь воздержалась от признания независимости ОРДЛО, однако "с уважением и пониманием" восприняла такое решение со стороны РФ. Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел республики, обнародованное во вторник, 22 февраля.

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Внешнеполитическое ведомство указало на "неприкрытое давление и угрозы", "гибридное воздействие и агрессивную риторику" западных стран, отметив, что в связи с этим напряженность в Восточной Европе стремительно возросла.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости "Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в заявлении МИД.

Белорусские дипломаты добавили, что решение РФ о признании "республик" имеет политическое, а также "серьезное человеческое, гуманитарное измерение". В то же время МИД заверило, что Беларусь считает приоритетным дипломатический путь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

"Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру", — добавили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что Беларусь в дальнейшем намерена действовать в соответствии с принципами "добросовестного отношения всех сторон" к выполнению международных обязательств, сотрудничества с РФ, а также "учитывать дальнейшее развитие ситуации".

Отметим, что 17 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли республика признать независимость "Л/ДНР", заявил: "Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение".

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин в присутствии глав оккупационных администраций ОРДЛО подписал указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а также о сотрудничестве государства-агрессора с "республиками". Документы, в частности, предполагают возможность размещения на оккупированных украинских территориях российских войск.

На следующий день, 22 февраля, указы ратифицировали обе палаты российского парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что решения России могут говорить об одностороннем выходе государства из Минских соглашений и игнорировании договоренностей, заключенных в Нормандском формате.