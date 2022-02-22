В едином порыве: обе палаты парламента РФ ратифицировали "договоры о дружбе" с "Л/ДНР" (видео)

За ратификацию "договора о дружбе" с "ЛНР" проголосовали 155 сенаторов Совета Федерации РФ, но "документ" с "ДНР" получил на один голос меньше.

22 февраля Совет Федерации РФ (верхняя палата российского парламента) ратифицировал "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с признанными президентом РФ Владимиром Путиным псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР". Об этом объявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания парламента.

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Как заявила Матвиенко, оба решения "приняты единогласно", хотя за ратификацию "договора" с "ДНР" проголосовали 154 присутствовавших в зале сенаторов (так в РФ называют депутатов Совфеда), а "договор" с "ЛНР" поддержали 155 членов верхней палаты.

21 февраля "договоры о дружбе" подписали подконтрольные Кремлю главы оккупационных администраций ОРДЛО Пушилин и Пасечник, а также президент России Владимир Путин.

22 февраля "договоры о дружбе" с "Л/ДНР" единогласно ратифицировала нижняя палата парламента РФ — Государственная Дума. Ее спикер Вячеслав Володин заявил, что документ может вступить в силу уже 22 февраля.

Отметим, что согласно "договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и псевдореспубликами в ОРДЛО, Россия и "Л/ДНР" объединяют свои транспортные, энергетические системы, а также системы связи и телекоммуникации. Кроме того, Россия обязуется поддерживать финансовую систему "ДНР" и "ЛНР"и предоставить им военную помощь. Срок действия этих "документов" — 10 лет.

Как ранее писал Фокус, в МИД РФ заявили, что "договоры" также предусматривают строительство российских военных баз в "Л/ДНР", если будет такая необходимость.

Напомним, еще до ратификации этих "договоров", Россия начала массово вводить свои войска в "Л/ДНР" чтобы "осуществить функции по поддержанию мира". Этот шаг был предусмотрен в указе Путина о признании псевдореспублик.