Рубль, военная помощь и охрана границ: Госдума РФ приняла ряд соглашений с "Л/ДНР"

Депутаты единогласно ратифицировали документы о дружбе с "Л/ДНР" на 10 лет. Россия обязалась поддерживать финансовую систему "республик" и предоставлять боевикам военную помощь.

Госдума России проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с квазигосударственными образованиями "Л/ДНР". Об этом пишет РБК со ссылкой на ход заседания парламента.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Такое решение поддержали 400 депутатов, единогласно.

[ + – ] Против никто не голосовал

Депутаты Госдумы РФ единогласно поддержали поправку, которая предусматривает, что закон должен действовать с момента публикации. Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что документ может вступить в силу уже 22 февраля.

[ + – ] Принятые в Госдуме РФ договоры объединяют энергетические и коммуникационные системы России и "Л/ДНР"

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ратифицировали президент РФ Владимир Путин и главари оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Условия договоров России и "Л/ДНР"

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко отметил, что договоры закрепляют использование в "Л/ДНР" в качестве валюты российский рубль. "Республикам" дают право на строительство военных баз и оказание военной помощи друг другу.

РФ и "ЛДНР" будут защищать суверенитет и безопасность друг друга, предоставлять военную помощь и охранять госграницы. Также Россия вместе с "республиками" обязалась не участвовать в блоках или союзах, направленных против них, и организовать свободный въезд граждан.

Документы объединяют энергетические, транспортные системы, а также системы связи и телекоммуникаций России и "Л/ДНР".

Россия, согласно документам, обязуется поддерживать финансовую и банковскую системы "Л/ДНР".

Все соглашения заключили на 10 лет.

Фокус уже писал, что в Госдуме России рассматривают вариант признания "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости "Л/ДНР". Документ предусматривает ввод российской армии на оккупирвоанные территории Донбасса.

МИД России объяснил признание "Л/ДНР" нормами устава ООН и другими международными соглашениями.