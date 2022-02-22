Рубль, військова допомога й охорона кордонів: Держдума РФ ухвалила низку угод з "Л/ДНР"
Депутати одноголосно ратифікували документи про дружбу з "Л/ДНР" на 10 років. Росія зобов'язалася підтримувати фінансову систему "республік" і надавати бойовикам військову допомогу.
Держдума Росії проголосувала за ратифікацію угод про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу з квазідержавними утвореннями "Л/ДНР". Про це пише РБК з посиланням на перебіг засідання парламенту.
Таке рішення підтримали 400 депутатів, одноголосно.
Депутати Держдуми РФ одноголосно підтримали поправку, яка передбачає, що закон має діяти з публікації. Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що документ може набути чинності вже 22 лютого.
Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу ратифікували президент РФ Володимир Путін і глави окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін.
Умови договорів Росії та "Л/ДНР"
Заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко зазначив, що договори закріплюють використання в "Л/ДНР" як валюту російський рубль. "Республікам" дають право на будівництво військових баз і надання військової допомоги одне одному.
РФ та "ЛДНР" захищатимуть суверенітет і безпеку одне одного, надаватиме військову допомогу й охоронятиме держкордони. Також Росія разом із "республіками" зобов'язалася не брати участь у блоках чи союзах, спрямованих проти них, та організувати вільний в'їзд громадян.
- Документи поєднують енергетичні, транспортні системи, а також системи зв'язку та телекомунікацій Росії та "Л/ДНР".
- Росія, згідно з документами, зобов'язується підтримувати фінансову та банківську системи "Л/ДНР".
- Усі угоди уклали на 10 років.
Фокус уже писав, що в Держдумі Росії розглядають варіант визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". Документ передбачає введення російської армії на окуповані території Донбасу.
МЗС Росії пояснило визнання "Л/ДНР" нормами статуту ООН та іншими міжнародними угодами.