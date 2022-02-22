Рубль, військова допомога й охорона кордонів: Держдума РФ ухвалила низку угод з "Л/ДНР"

Депутати одноголосно ратифікували документи про дружбу з "Л/ДНР" на 10 років. Росія зобов'язалася підтримувати фінансову систему "республік" і надавати бойовикам військову допомогу.

Держдума Росії проголосувала за ратифікацію угод про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу з квазідержавними утвореннями "Л/ДНР". Про це пише РБК з посиланням на перебіг засідання парламенту.

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Таке рішення підтримали 400 депутатів, одноголосно.

[ + – ] Проти ніхто не голосував

Депутати Держдуми РФ одноголосно підтримали поправку, яка передбачає, що закон має діяти з публікації. Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що документ може набути чинності вже 22 лютого.

[ + – ] Укладені в Держдумі РФ договори об'єднують енергетичні та комунікаційні системи Росії та "Л/ДНР"

Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу ратифікували президент РФ Володимир Путін і глави окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін.

Умови договорів Росії та "Л/ДНР"

Заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко зазначив, що договори закріплюють використання в "Л/ДНР" як валюту російський рубль. "Республікам" дають право на будівництво військових баз і надання військової допомоги одне одному.

РФ та "ЛДНР" захищатимуть суверенітет і безпеку одне одного, надаватиме військову допомогу й охоронятиме держкордони. Також Росія разом із "республіками" зобов'язалася не брати участь у блоках чи союзах, спрямованих проти них, та організувати вільний в'їзд громадян.

Документи поєднують енергетичні, транспортні системи, а також системи зв'язку та телекомунікацій Росії та "Л/ДНР".

Росія, згідно з документами, зобов'язується підтримувати фінансову та банківську системи "Л/ДНР".

Усі угоди уклали на 10 років.

Фокус уже писав, що в Держдумі Росії розглядають варіант визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". Документ передбачає введення російської армії на окуповані території Донбасу.

МЗС Росії пояснило визнання "Л/ДНР" нормами статуту ООН та іншими міжнародними угодами.