Основа – статут ООН. МЗС Росії пояснило визнання незалежності "Л/ДНР"
Російські дипломати закликали інші країни визнати "Л/ДНР". На думку чиновників, президент Росії зробив це з огляду на "вільне волевиявлення мешканців Донбасу".
Росія визнала квазідержавні утворення "Л/ДНР" на основі статуту ООН і низки інших міжнародних документів. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, яку опублікувала пресслужба відомства.
Рішення про визнання "Л/ДНР" ухвалили з огляду на "вільне волевиявлення мешканців Донбасу", стверджують російські дипломати.
Крім статуту ООН, в МЗС РФ послалися на декларацію 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, та заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, відомий як Гельсінський заключний акт.
Гельсінський заключний акт підписали президенти 35 країн у столиці Фінляндії 30 липня — 1 серпня 1975 року. Угода стала основою роботи Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Гельсінський заключний акт закріпив політичні та територіальні підсумки Другої світової війни.
Документ затвердив десять принципів взаємовідносин між країнами:
- Рівність та повагу суверенних прав держав.
- Незастосування сили чи загрози силою.
- Непорушність кордонів.
- Територіальна цілісність.
- Мирне врегулювання конфліктів.
- Невтручання у внутрішні справи.
- Повага до прав людини та основних свобод.
- Рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею.
- Співробітництво між державами.
- Виконання міжнародно-правових зобов'язань.
МЗС РФ закликало інші країни наслідувати приклад Росії і теж визнати "Л/ДНР".
Російське міністерство своїм документом звинувачує українську владу в "реальній загрозі життю Донбасу".
"Населення республік зіткнулося із загрозою прямого фізичного знищення київською владою. Стало цілком очевидно, що для Києва Донбас — це територія, а не люди, які на ній проживають", — заявили російські дипломати.
Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо?
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого своїм указом визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
Під час підпису указів в одному залі з Путіним були глави окупаційних адміністрацій — Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Саме вони попросили РФ визнати незалежність двох "республік".
У документі про визнання Л/ДНР не уточнюється, в яких саме межах визнають ці утворення. У Держдумі Росії хочуть визнати "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
22 лютого заступник голови комітету верхньої палати Держдуми з міжнародних справ Андрій Клімов заявляв, що РФ визнає "Л/ДНР" у фактичних межах. За його словами, підконтрольні Україні території перебувають "за межами юридичних дій".
Указ Путіна про визнання "Л/ДНР" передбачає введення російської армії на територію цих утворень для "підтримання миру".
Зазначимо, що в Казахстані заявили, що питання про визнання "ЛДНР" не стоїть на порядку денному. МЗС Казахстану заявило про неможливість відправити на Донбас військових Організацію договору про колективну оборону.