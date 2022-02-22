Основа – статут ООН. МЗС Росії пояснило визнання незалежності "Л/ДНР"

Російські дипломати закликали інші країни визнати "Л/ДНР". На думку чиновників, президент Росії зробив це з огляду на "вільне волевиявлення мешканців Донбасу".

Росія визнала квазідержавні утворення "Л/ДНР" на основі статуту ООН і низки інших міжнародних документів. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, яку опублікувала пресслужба відомства.

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Рішення про визнання "Л/ДНР" ухвалили з огляду на "вільне волевиявлення мешканців Донбасу", стверджують російські дипломати.

Крім статуту ООН, в МЗС РФ послалися на декларацію 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, та заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, відомий як Гельсінський заключний акт.

[ + – ] МЗС РФ закликало інші країни визнати "Л/ДНР"

Гельсінський заключний акт підписали президенти 35 країн у столиці Фінляндії 30 липня — 1 серпня 1975 року. Угода стала основою роботи Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Гельсінський заключний акт закріпив політичні та територіальні підсумки Другої світової війни.

Документ затвердив десять принципів взаємовідносин між країнами:

Рівність та повагу суверенних прав держав. Незастосування сили чи загрози силою. Непорушність кордонів. Територіальна цілісність. Мирне врегулювання конфліктів. Невтручання у внутрішні справи. Повага до прав людини та основних свобод. Рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею. Співробітництво між державами. Виконання міжнародно-правових зобов'язань.

МЗС РФ закликало інші країни наслідувати приклад Росії і теж визнати "Л/ДНР".

Російське міністерство своїм документом звинувачує українську владу в "реальній загрозі життю Донбасу".

"Населення республік зіткнулося із загрозою прямого фізичного знищення київською владою. Стало цілком очевидно, що для Києва Донбас — це територія, а не люди, які на ній проживають", — заявили російські дипломати.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо?

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого своїм указом визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

[ + – ] Путін розпорядився ввести війська до "Л/ДНР"

Під час підпису указів в одному залі з Путіним були глави окупаційних адміністрацій — Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Саме вони попросили РФ визнати незалежність двох "республік".

У документі про визнання Л/ДНР не уточнюється, в яких саме межах визнають ці утворення. У Держдумі Росії хочуть визнати "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

22 лютого заступник голови комітету верхньої палати Держдуми з міжнародних справ Андрій Клімов заявляв, що РФ визнає "Л/ДНР" у фактичних межах. За його словами, підконтрольні Україні території перебувають "за межами юридичних дій".

Указ Путіна про визнання "Л/ДНР" передбачає введення російської армії на територію цих утворень для "підтримання миру".

Зазначимо, що в Казахстані заявили, що питання про визнання "ЛДНР" не стоїть на порядку денному. МЗС Казахстану заявило про неможливість відправити на Донбас військових Організацію договору про колективну оборону.