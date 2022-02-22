Основа – устав ООН. МИД России объяснил признание независимости "Л/ДНР"

Российские дипломаты призвали другие страны признать "Л/ДНР". По мнению чиновников, президент России сделал это, учитывая "свободное волеизъявление жителей Донбасса".

Россия признала квазигосударственные образования "Л/ДНР" на основе устава ООН и ряда других международных документов. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел, которое опубликовала пресс-служба ведомства.

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Решение о признании "Л/ДНР" приняли, учитывая "свободное волеизъявление жителей Донбасса", утверждают российские дипломаты.

Кроме устава ООН, в МИД РФ сослались на декларацию 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, и заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный как Хельсинкский заключительный акт.

[ + – ] МИД РФ призвал другие страны признать "Л/ДНР"

Хельсинкский заключительный акт подписали президенты 35 стран в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года. Соглашение стало основой работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Хельсинкский заключительный акт закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны.

Документ утвердил десять принципов взаимоотношений между странами:

равенство и уважение суверенных прав государств; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; мирное урегулирование конфликтов; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами; выполнение международно-правовых обязательств.

МИД РФ призвал другие страны последовать примеру России и тоже признать "Л/ДНР".

Российское министерство своим документом обвиняет украинские власти в "реальной угрозе жизни жителей Донбасса".

"Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие", – заявили российские дипломаты.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно?

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля своим указом признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

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Во время подписи указов в одном зале с Путиным были главари оккупационных администраций — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Именно они попросили РФ признать независимость двух "республик".

В документе о признании "Л/ДНР" не уточняется, в каких именно границах признают эти образования. В Госдуме России хотят признать "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

22 февраля замглавы комитета верхней палаты Госдумы по международным делам Андрей Климов заявлял, что РФ признает "Л/ДНР" в фактических границах. По его словам, подконтрольные Украине территории находятся "за рамками юридических действий".

Указ Путина о признании "Л/ДНР" предусматривает ввод российской армии на территорию этих образований для "поддержания мира".

Отметим, что в Казахстане заявили, что вопрос о признании "ЛДНР" не стоит в повестке дня. МИД Казахстана заявило о невозможности отправить на Донбасс военных Организации договора о коллективной обороне.