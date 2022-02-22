Основа – устав ООН. МИД России объяснил признание независимости "Л/ДНР"
Российские дипломаты призвали другие страны признать "Л/ДНР". По мнению чиновников, президент России сделал это, учитывая "свободное волеизъявление жителей Донбасса".
Россия признала квазигосударственные образования "Л/ДНР" на основе устава ООН и ряда других международных документов. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел, которое опубликовала пресс-служба ведомства.
Решение о признании "Л/ДНР" приняли, учитывая "свободное волеизъявление жителей Донбасса", утверждают российские дипломаты.
Кроме устава ООН, в МИД РФ сослались на декларацию 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, и заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный как Хельсинкский заключительный акт.
Хельсинкский заключительный акт подписали президенты 35 стран в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года. Соглашение стало основой работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Хельсинкский заключительный акт закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны.
Документ утвердил десять принципов взаимоотношений между странами:
- равенство и уважение суверенных прав государств;
- неприменение силы или угрозы силой;
- нерушимость границ;
- территориальная целостность;
- мирное урегулирование конфликтов;
- невмешательство во внутренние дела;
- уважение прав человека и основных свобод;
- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой;
- сотрудничество между государствами;
- выполнение международно-правовых обязательств.
МИД РФ призвал другие страны последовать примеру России и тоже признать "Л/ДНР".
Российское министерство своим документом обвиняет украинские власти в "реальной угрозе жизни жителей Донбасса".
"Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие", – заявили российские дипломаты.
Признание Россией "Л/ДНР": что известно?
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля своим указом признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
Во время подписи указов в одном зале с Путиным были главари оккупационных администраций — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Именно они попросили РФ признать независимость двух "республик".
В документе о признании "Л/ДНР" не уточняется, в каких именно границах признают эти образования. В Госдуме России хотят признать "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.
22 февраля замглавы комитета верхней палаты Госдумы по международным делам Андрей Климов заявлял, что РФ признает "Л/ДНР" в фактических границах. По его словам, подконтрольные Украине территории находятся "за рамками юридических действий".
Указ Путина о признании "Л/ДНР" предусматривает ввод российской армии на территорию этих образований для "поддержания мира".
Отметим, что в Казахстане заявили, что вопрос о признании "ЛДНР" не стоит в повестке дня. МИД Казахстана заявило о невозможности отправить на Донбасс военных Организации договора о коллективной обороне.