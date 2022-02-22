В России не определились, в каких границах будут признаны "Л/ДНР"

Российские политики высказывают противоречивые мнения относительно того, в каких границах должны быть признаны "Л/ДНР".

Квазигосударственные образования "ДНР" и "ЛНР" будут признаны Российской Федерацией в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом 22 февраля заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает "РИА-Новости".

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По словам Калашникова, в подписанном накануне президентом Владимиром Путиным документе о признании "Л/ДНР" нет уточнения, в каких именно границах будут признаны "республики".

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР", — сказал Калашников.

Следовательно, как считает политик, "государственность Л/ДНР" распространяется на территории, которые в данный момент подконтрольны Украине.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не согласилась с Калашниковым. По ее словам, в документе о границах "республик" речь не идет.

"В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", — прокомментировала Журова слова Калашникова.

В таком же ключе высказывается и представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что перед тем как вести разговор о границах "Л/ДНР", необходимо ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве РФ и "Л/ДНР".

Отметим, что сегодня, 22 февраля, зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает "Л/ДНР" в фактических границах, а подконтрольные Украине территории находятся "за рамками юридических действий".

Ранее сообщалось, что Россия официально вводит свой контингент на территорию "Л/ДНР" для "поддержания мира".

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к народу в связи с признанием Кремлем "ДНР" и "ЛНР". Глава государства убежден, что действия России можно оценивать как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.