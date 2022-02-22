У Росії не визначилися, в яких межах буде визнано "Л/ДНР"

Російські політики висловлюють суперечливі думки щодо того, в яких межах мають бути визнані "Л/ДНР".

Квазідержавні утворення "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані Російською Федерацією у межах Донецької та Луганської областей. Про це 22 лютого заявив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков, повідомляє "РІА-Новини".

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За словами Калашнікова, у підписаному напередодні президентом Володимиром Путіним документі про визнання "Л/ДНР" немає уточнення, в яких саме межах будуть визнані "республіки".

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому та єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР", — сказав Калашніков.

Відтак, як вважає політик, "державність Л/ДНР" поширюється на території, які наразі підконтрольні Україні.

Проте перша заступниця голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова не погодилася з Калашніковим. За її словами, у документі про кордони "республік" не йдеться.

"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми в документах жодних інших кордонів не визначали", — прокоментувала Журова слова Калашнікова.

У такому ж ключі висловлюється представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона вважає, що перед тим як вести розмову про межі "Л/ДНР", необхідно ратифікувати договір про дружбу та співпрацю РФ та "Л/ДНР".

Зазначимо, що сьогодні, 22 лютого, заступник голови комітету верхньої палати парламенту з міжнародних справ Андрій Клімов повідомив, що Росія визнає "Л/ДНР" у фактичних межах, а підконтрольні Україні території перебувають "за межами юридичних дій".

Раніше повідомлялося, що Росія офіційно вводить свій контингент на територію "Л/ДНР" для "підтримання миру".

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до народу в зв'язку з визнанням Кремлем "ДНР" та "ЛНР". Глава держави переконаний, що дії Росії можна оцінювати як порушення суверенітету та територіальної цілісності України.