"Нічого не віддамо": екстрене звернення Зеленського через визнання "Л/ДНР" в РФ (відео)

Президент України каже, що останні дії Москви можна вважати її виходом із Мінських угод. Також Зеленський наголосив, що вся відповідальність за наслідки лежить на Кремлі.

Київ однозначно кваліфікує останні дії Росії та її лідера Володимира Путіна щодо так званих "ДНР" та "ЛНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Уся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до народу України в зв'язку з визнанням Кремлем "ДНР" та "ЛНР", яке було опубліковано в ніч із 21 на 22 лютого.

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Глава держави наголосив, що такі дії Росії можуть означати односторонній вихід Москви з Мінських угод.

"Україна однозначно кваліфікує останні дії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в межах Нормандії", — зазначив Зеленський.

Сьогоднішніми та можливими завтрашніми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в ОРДЛО з 2014 року, упевнений український лідер.

За його словами, у зв'язку з ескалацією Росією конфлікту на Донбасі він провів переговори з низкою світових лідерів: президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, головою Європейської Ради. Також на той момент в українського лідера була запланована телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Від партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки.

Водночас, Зеленський вважає, що причин для безсонної ночі в українців немає.

"Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій, зробимо все, щоб так було далі. Ми віддані мирному та дипломатичному шляху, слідуватимемо їм і тільки їм. Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені", — заявив президент.

[ + – ] Відеозвернення президента Володимира Зеленського

Також він нагадав, що згідно зі статтею 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР". Про це він заявив під час відеозвернення до народу за підсумками засідання Ради безпеки. Крім цього, глава Кремля підписав укази про співпрацю Росії з "ДНР" і "ЛНР" і вимагав від Києва припинити військові дії на території "республік".

У Євросоюзі рішення Путіна назвали грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод. Також ЄС відповість Росії санкціями на визнання "Л/ДНР".

У Білому Домі заявили, що президент США найближчим часом видасть указ, який забороняє фінансувати, інвестувати та торгувати американцям із так званими регіонами "ДНР" та "ЛНР" України.

Тим часом Путін уже підписав указ про введення російських військ на територію "Л/ДНР" для здійснення "функції підтримки миру".