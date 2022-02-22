Казахстан не визнаватиме "Л/ДНР" і не відправить на Донбас війська ОДКБ, — МЗС

Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що Казахстан щодо визнання "ЛДНР" залишається прихильним до міжнародного права та основних принципів статуту ООН.

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді прокоментував ситуацію щодо визнання Росією квазідержавних утворень "Л/ДНР". Глава відомства сказав, що питання про визнання Казахстаном "Донецької та Луганської народних республік" не є на порядку денному. Міністр також відкинув можливість надсилання на Донбас сил ОДКБ (Організації договору про колективну оборону). Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Тлеуберді зазначив, що Казахстан, як і раніше, дотримується позиції дипломатичного врегулювання кризи на Сході України, спираючись на принципи міжнародного права та статуту ООН.

"Мушу запевнити, що питання про визнання Казахстаном Донецької та Луганської народних республік не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН", — заявив Тлеуберді у вівторок, 22 лютого.

Проте остаточну позицію з цього питання ще не виробили. За словами глави МЗС Казахстану, офіційну заяву складуть на засіданні Ради безпеки країни, яке має відбутися сьогодні.

"Найближчим часом відбудеться Рада безпеки Казахстану, на якій ми остаточно приймемо офіційну позицію", — сказав Тлеуберді журналістам.

Крім того, міністр відповів на питання щодо можливого введення військ ОДКБ на територію "Л/ДНР". За його словами, такий варіант абсолютно неможливий, оскільки статут організації припускає застосування військової сили тільки в рамках простору ОДКБ.

"Для можливого спрямування потрібна, звісно, резолюція і відповідний мандат Ради безпеки ООН. Але, як ви знаєте, ООН має свої миротворчі сили, й тому в практичній площині це питання не стоїть", — підкреслив Тлеуберді.

Нагадаємо, що російські політики висловлюють суперечливі думки щодо того, в яких кордонах Росії слід визнати "Л/ДНР". На думку офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, це питання варто розглядати лише після ратифікації договору про дружбу та співпрацю Росії та "Л/ДНР".

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до народу України у зв'язку з визнанням Кремлем "ДНР" та "ЛНР" заявив, що дії Володимира Путіна фактично говорять про порушення суверенітету та територіальну цілісність України.