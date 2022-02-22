Макеевка, Шахтерск, Донецк: где уже были замечены российские войска на Донбассе (видео)

Пользователи социальных сетей публикуют видео с бронетехникой РФ в различных частях оккупированных территорий. Россия обязалась "защищать границы Л/ДНР".

Вместе с признанием независимости "Л/ДНР" в Указе Путина указывается, что Россия вводит свои войска на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". В социальных сетях начали публиковать видео российских военных в Донецке, Шахтерске и Макеевке.

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С момента подписания соглашения пользователи социальных сетей начали выкладывать видео с колоннами российских войск. На данный момент они были зафиксированы в Донецке, Шахтерске и Макеевке. В российском телеграм-канале "Война История Оружия" одни из первых опубликовали колонны российских войск, которые шли по оккупированному Донецку.

Эти два видео начали массово тиражировать во всех телеграм-каналах. Однако были и другие видеозаписи. Видео ниже — Донецк, еще были свидетельства о колоннах войск в оккупированной Макеевке (Донецкая область).

Еще одна колонна российских войск была зафиксирована в Шахтерске, что также в Донецкой области. О том, что колонна находится именно в этом городе заявил сам автор видео.

[ + – ] Видео с колонной бронетехники в оккупированном Шахтерске

[ + – ] Автор видео с колонной техники в Шахтерске

Согласно договору о сотрудничестве, Россия получает право использовать военные базы на территории ОРДЛО, а также "охранять государственную границу "Луганской народной и Донецкой народной" республик".

[ + – ] Статьи договора с "ЛНР"

Напомним, 21 февраля Россия приняла решение признать независимость "Л/ДНР". На оккупированные территории ОРДЛО вводятся российские войска. Из-за признания "Л/ДНР", США планируют ввести новые санкции против России.

После признания "Л/ДНР", с обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что РФ вышла из Минских соглашений и все последствия от этого решения лежат на них.