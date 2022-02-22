Макіївка, Шахтарськ, Донецьк: де вже помітили російські війська на Донбасі (відео)

Користувачі соціальних мереж публікують відео з бронетехнікою РФ у різних частинах окупованих територій. Росія зобов'язалася "захищати межі Л/ДНР".

Разом із визнанням незалежності "Л/ДНР" в Указі Путіна вказується, що Росія вводить свої війська на територію ОРДЛО для "підтримання миру". В соціальних мережах почали публікувати відео російських військових у Донецьку, Шахтарську та Макіївці.

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З моменту підписання угоди користувачі соціальних мереж почали викладати відео з колонами російських військ. Зараз їх зафіксували в Донецьку, Шахтарську та Макіївці. В російському телеграм-каналі "Війна Історія Зброї" одні з перших опублікували колони російських військ, які йшли окупованим Донецьком.

Ці два відео почали масово тиражувати у всіх телеграм-каналах. Однак, були й інші відеозаписи. Відео нижче — Донецьк, ще були підтвердження про колони військ в окупованій Макіївці (Донецька область).

Ще одну колону російських військ зафіксували в Шахтарську, що також у Донецькій області. Про те, що колона знаходиться саме в цьому місті, заявив сам автор відео.

[ + – ] Відео з колоною бронетехніки в окупованому Шахтарську

[ + – ] Автор відео з колоною техніки в Шахтарську

Згідно з договором про співпрацю, Росія отримує право використовувати військові бази на території ОРДЛО, а також "охороняти державний кордон "Луганської народної та Донецької народної" республік".

[ + – ] Статті договору з "ЛНР"

Нагадаємо, 21 лютого Росія ухвалила рішення визнати незалежність "Л/ДНР". На окуповані території ОРДЛО вводять російські війська. Через визнання "Л/ДНР", США планують запровадити нові санкції проти Росії.

Після визнання "Л/ДНР" зі зверненням виступив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що РФ вийшла з Мінських угод та всі наслідки від цього рішення лежать на них.