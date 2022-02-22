Россия может разместить свои военные базы в "Л/ДНР", — МИД РФ

Замглавы МИД РФ Алексей Руденко заявил, что "договоры" между Россией и "властями Л/ДНР" допускают размещение российских баз в псевдореспубликах.

Россия разместит свои военные базы в оккупированных ею ОРДЛО — "при необходимости". Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РОссии Андрей Руденко.

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"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает, — сказал Алексей Руденко.

Как ранее писал Фокус, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "независимыми и суверенными государствами" так называемые "ДНР" и "ЛНР". Среди прочего в указе сказано, что Россия заключит с фейковыми "республиками" "договоры о дружбе и сотрудничестве". До заключения этих "договоров", Путин приказывает российской армии "осуществить функции по поддержанию мира" на оккупированных территориях украинского Донбасса.

[ + – ] Указ Путина о признании "ЛНР и ДНР"

Вскоре после подписания Путиным указа о признании псевдореспублик, в соцсетях появилась информация о вводе российских войск на оккупированные ОРДЛО.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что признав "Л/ДНР" "независимыми государствами", Россия официально признала свою агрессию против Украины.