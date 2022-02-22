Росія може розмістити свої військові бази в "Л/ДНР", — МЗС РФ

Заступник глави МЗС РФ Олексій Руденко заявив, що "договори" між Росією і "владою Л/ДНР" допускають розміщення російських баз у псевдореспубліках.

Росія розмістить свої військові бази в окупованих нею ОРДЛО — "за потреби". Про це в коментарі РІА “Новости" повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

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"Поки про жодні бази розмови не йшлося. Але за необхідності зробимо, буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає", — сказав Олексій Руденко.

Як раніше писав Фокус, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "незалежними та суверенними державами" так звані "ДНР" та "ЛНР". Серед іншого в указі сказано, що Росія укладе з фейковими "республіками" "договори про дружбу та співпрацю". До укладання цих "договорів" Путін наказує російській армії "здійснити функції з підтримки миру" на окупованих територіях українського Донбасу.

[ + – ] Указ Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР"

Незабаром після підписання Путіним указу про визнання псевдореспублік, у соцмережах з'явилася інформація про введення російських військ на окуповані ОРДЛО.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що визнавши "Л/ДНР" "незалежними державами", Росія офіційно визнала свою агресію проти України.