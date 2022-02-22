Білорусь не стала визнавати ОРДЛО, але заявила про "повагу" такого рішення з боку РФ

МЗС республіки закликало всі сторони "утриматися від військової ескалації" і запевнило у своїй прихильності до дипломатії.

Білорусь утрималася від визнання незалежності ОРДЛО, проте "з повагою та розумінням" сприйняла таке рішення з боку РФ. Про це свідчить заява Міністерства закордонних справ республіки, оприлюднена у вівторок, 22 лютого.

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Зовнішньополітичне відомство вказало на "неприкритий тиск і загрози", "гібридну дію та агресивну риторику" західних країн, зазначивши, що у зв'язку з цим напруга у Східній Європі стрімко зросла.

"У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "Донецької та Луганської народних республік"", — йдеться в заяві МЗС.

Білоруські дипломати додали, що рішення РФ про визнання "республік" має політичний, а також "серйозний людський, гуманітарний вимір". Водночас, МЗС запевнило, що Білорусь вважає пріоритетним дипломатичний шлях врегулювання ситуації на південному сході України.

"Закликаємо всі сторони утриматися від військової ескалації та будь-яких інших дій, що закривають дорогу до миру", — додали у відомстві.

Також у міністерстві заявили, що Білорусь надалі має намір діяти відповідно до принципів "сумлінного ставлення всіх сторін" до виконання міжнародних зобов'язань, співпраці з РФ, а також "враховувати подальший розвиток ситуації".

Зазначимо, що 17 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готова республіка визнати незалежність "Л/ДНР", заявив: "Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та для Білорусі. Але це буде спільне рішення”.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін у присутності голів окупаційних адміністрацій ОРДЛО підписав укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", а також про співпрацю держави-агресора з "республіками". Документи, зокрема, передбачають можливість розміщення на окупованих українських теренах російських військ.

Наступного дня, 22 лютого, укази ратифікували обидві палати російського парламенту.

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з цим заявив, що рішення Росії можуть говорити про односторонній вихід держави з Мінських угод та ігнорування домовленостей, укладених у Нормандському форматі.