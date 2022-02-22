Венгрия не поддержала новые санкции ЕС против России, - CNBC

Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьером Венгрии и ознакомил его с ситуацией в регионе, после чего представители стран "договорились об общих усилиях для мирного урегулирования".

22 февраля, во время заседания Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper), Венгрия не поддержала новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на дипломата в ЕС.

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После того, как 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", главы Еврокомиссии и Евросоюза пообещали применить санкции "в отношении причастных к этому незаконному акту".

Как сообщает CNBC, по словам дипломата "все страны открыто поддерживают новые санкции по отношению к РФ, кроме Венгрии. Там подчеркнули "важность диалога".

Как пишет BBC 22 февраля, некоторые страны имеют более тесные отношения с Россией, в их перечень входит и Венгрия. Поэтому, по мнению дипломатов, там могут не поддержать новые санкции, кроме как после полномасштабной атаки.

В официальном аккаунте Владимира Зеленского 22 февраля появилась информация, что он провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как информировал президент Украины в Twitter, он ознакомил Орбана с ситуацией в вопросе безопасности на территории региона:

"Договорились прилагать общие усилия для мирного урегулирования" — подытожил Владимир Зеленский разговор с премьер-министром Венгрии.

Уже сегодня, 22 февраля, министры иностранных дел стран ЕС должны принять решения по поводу ответа и санкций для России.

В связи с признанием Москвой "ДНР" и "ЛНР", Великобритания уже обновила санкции против России. Под меры воздействия уже официально попали 5 российских банков и три бизнесмена, которые считаются приближенными к Путину (Геннадий Тимченко, а также Игорь и Борис Ротенберги).

Премьер-министр Британии Борис Джонсон во время телефонного разговора с Зеленским заявил, что войска агрессора могут вторгнуться на территорию Украины "в ближайшие дни или даже часы".

Также 22 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. Президент обозначил, что в Украине будет введено военное положение в случае "мощной войны".

Напомним, 22 сентября 2021 года венгерский Будапешт и Москва подписали новый договор о транзите газа. Он рассчитан на 15 лет и подразумевает поставки топлива в обход Украины. В МИД Украины раскритиковали эту сделку.