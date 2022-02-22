Угорщина не підтримала нові санкції ЄС проти Росії, — CNBC

Президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Угорщини й ознайомив її із ситуацією в регіоні, після чого представники країн "домовлялися про спільні зусилля для мирного врегулювання".

22 лютого, під час засідання Комітету постійних представників країн Європейського Союзу (Coreper), Угорщина не підтримала новий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на дипломата в ЄС.

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Після того, як 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "ЛДНР", голови Єврокомісії та Євросоюзу пообіцяли застосувати санкції "щодо причетних до цього незаконного акту".

Як повідомляє CNBC, за словами дипломата, "всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини. Там наголосили на "важливості діалогу".

Як пише ВВС 22 лютого, деякі країни мають тісніші відносини з Росією, до їхнього переліку входить і Угорщина. Тому, на думку дипломатів, там можуть не підтримати нові санкції, окрім як після повномасштабної атаки.

В офіційному обліковому записі Володимира Зеленського 22 лютого з'явилася інформація, що він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як інформував президент України у Twitter, він ознайомив Орбана із ситуацією в питанні безпеки на території регіону:

"Домовилися докладати спільних зусиль для мирного врегулювання" — підсумував Володимир Зеленський розмову з прем'єр-міністром Угорщини.

Уже сьогодні, 22 лютого, міністри закордонних справ країн ЄС мають ухвалити рішення щодо відповіді та санкцій для Росії.

У зв'язку з визнанням Москвою "ДНР" і "ЛНР", Великобританія вже оновила санкції проти Росії. Під дію впливу вже офіційно потрапили 5 російських банків і три бізнесмени, які вважаються наближеними до Путіна (Геннадій Тимченко, а також Ігор і Борис Ротенберги).

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови із Зеленським заявив, що війська агресора можуть вторгнутися на територію України "найближчими днями або навіть годинами".

Також 22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський розглядає питання про розрив дипломатичних відносин із РФ. Президент зазначив, що в Україні буде запроваджено військовий стан у разі "потужної війни".

Нагадаємо, 22 вересня 2021 року угорський Будапешт і Москва підписали новий договір про транзит газу. Він розрахований на 15 років і має на увазі постачання палива в обхід України. У МЗС України розкритикували цю угоду.