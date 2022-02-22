Володимир Зеленський розгляне питання про розрив дипвідносин із Росією

Президент також заявив, що в Україні введуть воєнний стан у разі "потужної війни"

22 лютого президент України Володимир Зеленський розгляне питання щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом, який прибув із візитом в Україну.

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"Я отримав запит від міністерства закордонних справ розглянути питання про розрив дипвідносин між Україною та РФ. Я відразу після цієї пресконференції дивитимуся й опрацьовуватиму це питання. І не тільки це питання, а й наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ ", — сказав президент.

Українська влада, пояснив Зеленський, розглядає визнання Росією "незалежними державами" так званих "ДНР" та "ЛНР" як "ескалаційний крок" та "юридичну агресію". Президент також заявив, що ці дії Росії створюють юридичні підстави для подальшої агресії РФ та її бойовиків проти України.

Володимир Зеленський, проте, закликав Росію сісти за стіл переговорів.

"Ми готові засідати на будь-яких майданчиках. Росія це чудово знає. І не тільки Росія. За останні місяці ми провели консультації майже з усіма лідерами ЄС, а також з Великобританією, США. Ми пропонували (Росії, — ред.) будь-які формати діалогу, де була присутня б РФ. І вчора ми отримали відповідь (визнання Путіним "Л/ДНР", — ред.). Україна має на це реагувати, захищаючи свій суверенітет", — сказав Володимир Зеленський.

Український лідер також заявив, що він не вірить у перспективу "потужної війни" Росії проти України та в "широку ескалацію" з боку РФ, проте якщо це станеться, в Україні введуть воєнний стан.

Як раніше писав Фокус, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до української армії після визнання Росією незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР". За його словами, Кремль зробив черговий крок до відродження СРСР, з новим Варшавським договором та новою Берлінською стіною. Єдине, що відокремлює Росію від цього, сказав міністр, — Україна та її армія. На його думку, на нашу країну чекають важкі випробування, втрати, біль та перемога.