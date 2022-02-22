Попереду тяжкі випробування. Будуть втрати, — Резніков звернувся до Збройних Сил

За словами Міністра оборони, Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. Водночас Олексій Резніков заявив про впевненість у перемозі.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до української армії після визнання Росією незалежності "Л/ДНР". Звернення опублікували на сайті Міноборони.

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Резніков наголосив, що завдяки мужності та професіоналізму українських військових плани ворога зламали. Всі ці роки супротивник вів підлу війну, ховаючись за жінками та дітьми.

"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом та новою Берлінською стіною. Єдине, що відокремлює від цього – Україна та українська армія", — заявив міністр.

Він також додав, що вся Європа усвідомила справжню ціну уникнення чесних питань. Водночас ворог показав своє справжнє обличчя. Противник хоче тримати в заручниках вільний світ. Проте міністр оборони висловив упевненість, що за злочином піде покарання.

Олексій Резніков зазначив, що вибір українських військових простий — обороняти свою країну, дім та рідних. Водночас Україна побачить, хто справжній друг, і друзів побільшає.

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, подолати страх і зневіру. Але на нас обов'язково чекає перемога. Ми на своїй землі й за нами правда", — висловив упевненість Олексій Резніков.

Наразі всі дії військово-політичного керівництва України спрямовані на зміцнення оборони країни. Зокрема, максимальне залучення допомоги партнерів, частину якої вже отримали.

Міністр не допускає можливості хаотичних рішень.

Нагадаємо, 21 лютого Росія оголосила про визнання незалежності "Л/ДНР". Також на окуповані території Донбасу вводять російські війська. На це Резніков заявив, що РФ створює нову Берлінську стіну.

Зараз у РФ не визначилися, в яких межах визнають "Л/ДНР". Одні політики говорять про підконтрольні території ОРДЛО, інші про всю територію Донецької та Луганської областей.